Werk, geld, wonen, roken, verkeer: wat verandert er allemaal op 1 januari 2022?

Een nieuw jaar 2022: nieuwe regels, nieuwe wetten en nieuwe andere zaken. Wat verandert er in het nieuwe jaar aan beleid en uitvoering? Wat zijn de veranderingen op een rij? Van een thuiswerkvergoeding tot (niet meer) roken op het werk en hogere verkeersboetes.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022.

• De meeste werkenden houden iets meer over van elke euro die zij verdienen. Dat komt onder meer doordat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd. Verder gaat het belastingtarief dat geheven wordt over het loon tot 69.398 euro iets omlaag.

• De hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt. Ook andere aftrekposten leveren vanaf volgend jaar minder voordeel op. Verder is er minder belastingkorting voor werkende alleenstaande ouders en ouderparen waarvan beide partners werken.

2 euro per dag voor thuiswerken

• Werkgevers mogen voor het thuiswerken vanwege corona een onbelaste vergoeding van 2 euro per dag geven aan hun personeel. Werknemers kunnen zo gecompenseerd worden voor extra uitgaven aan bijvoorbeeld stroom, verwarming, koffie en toiletpapier.

• Het wettelijk minimumloon gaat met een paar tientjes per maand omhoog. Ook uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, stijgen mee.

• De AOW-leeftijd stijgt met drie maanden, naar 66 jaar en zeven maanden.

• Er komt een scholings- en ontwikkelingsbudget van 1000 euro voor mensen die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld cursussen via hun werkgever.

Roken op het werk volledig verboden

• Rookruimtes op de werkvloer zijn vanaf 1 januari overal verboden.

• Om de druk op de kinderopvang te verlichten worden de eisen aan het personeel iets versoepeld. Het komende halfjaar mogen medewerkers die nog in opleiding zijn samen met een volleerde kracht op een groep werken. Nu mag nog een op de drie medewerkers in opleiding zijn.

• De boetes voor sommige zwaardere verkeersovertredingen gaan flink omhoog. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur, gaat 350 euro betalen. Dat is 100 euro meer dan nu het geval is.

• Woningcorporaties houden meer geld over voor woningbouw, doordat de verhuurdersheffing met 831 miljoen euro wordt verlaagd. De nieuwe coalitie wil deze heffing helemaal van tafel in ruil voor bindende afspraken over de bouw van voldoende betaalbare huizen.

Verbod woningen opkopen voor verhuur

• Gemeenten kunnen een opkoopbescherming invoeren, om te verhinderen dat woningen worden opgekocht voor de verhuur. Woningzoekenden krijgen daardoor meer kans op een betaalbare koopwoning.

• Verkopers en verhuurders moeten bij de verkoop en verhuur van hun woning het energielabel tonen in advertenties. Deze plicht wordt vanaf nu gehandhaafd.

• Honden mogen geen stroomhalsband meer om, ook niet als die onklaar is gemaakt. Stroomstootapparatuur is verboden, omdat honden hierdoor pijn ervaren of gewond raken.

• Kolencentrales mogen tot eind 2024 op niet meer dan 35 procent van hun maximale capaciteit draaien. Dit zorgt op korte termijn voor een forse vermindering van CO2-uitstoot bij kolencentrales.

• Voor landbouwvoertuigen zoals tractoren gaat een registratieplicht gelden. Dat betekent dat eigenaren een kentekenbewijs moeten kunnen tonen. Boetes worden pas vanaf juli uitgedeeld.

Ook nieuwe regel voor klanten sekswerkers in 2022

• Klanten van sekswerkers zijn voortaan strafbaar als zij weten of vermoeden dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel.

• Er komen zwaardere straffen te staan op bijvoorbeeld het bezit van en de handel in grondstoffen voor drugs. Ook wordt het mogelijk de kosten van de vernietiging van gevaarlijke goederen, zoals wapens, vuurwerk en drugs, te verhalen op daders.

• Het wordt makkelijker om radicale organisaties te verbieden die tot doel hebben de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Ook kan leidinggevenden een bestuursverbod worden opgelegd, zodat zij hun activiteiten niet elders kunnen voortzetten.