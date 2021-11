Sywert van Lienden maakt gebruik van mondkapjesplicht en geeft korting

Sywert van Lienden is terug. Een tijd lang was hij in opspraak vanwege zijn mondkapjesdeal, en nu de mondkapjesplicht terugkeert, maakt hij daar meteen gebruik van. Meerdere mensen hebben namelijk een mail gehad van zijn bedrijf, Stichting Hulptroepen Alliantie, dat ze wederom mondkapjes verkopen. Met korting.



En daar is-ie weer! Sywert geeft korting. pic.twitter.com/KJeXqKvvw7 — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) November 3, 2021

Sywert van Lienden back in mondkapjes-business

Dat de verkoop van mondkapjes weer toeneemt, is niet gek. Gisteravond vertelden demissionair premier Rutte en demissionair zorgminister De Jonge ons immers dat de mondkapjesplicht terugkeert. Maar dat het bedrijf van Sywert van Lienden daar meteen op inspeelt, daar heb je lef voor nodig. Van Lienden raakte namelijk niet alleen in opspraak door het geld dat hij (onterecht) met zijn mondkapjes verdiende; ze waren ook nog eens van slechte kwaliteit.

Het RIVM keurde de mondmaskers destijds dan ook af. Maar ten tijde van de deal kocht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ze toch. Volgens het RIVM bevatten de masker grafeen (nanomateriaal van koolstof) en vormen ze volgens een inspecteur een „onacceptabel gezondheidsrisico”. Uiteindelijk zijn de mondmaskers nooit gebruikt, ze belandden in de opslag.

Of Van Lienden nu dezelfde soort maskers probeert te verkopen, is niet duidelijk. Wel staat in de mail: „Wij willen graag dat iedereen toegang heeft tot de beste mondkapjes. Om je daarmee op weg te helpen, bieden wij de komende tien dagen onze IIR en FFP2-mondkapjes aan met een korting van 10 procent.”

Mondkapjesdeal

Even terug naar de mondkapjesdeal: aan het begin van de coronacrisis was er een tekort aan mondmaskers in de zorg, en Van Lienden beloofde dat vrijwillig te fixen. Hij richtte daarom de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie (van bovenstaande mail) op. Via die organisatie bestelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiteindelijk 40 miljoen mondkapjes. Van Lienden benadrukte keer op keer dat hij en zijn compagnons daar niks aan verdienden, maar uit documenten in bezit van de Volkskrant bleek dat dat niet helemaal klopt.

Het gaat om tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten. Daaruit werd duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals via hun eigen bv’s lieten lopen en er zo aan verdiend hebben. Van Lienden kwam tekst en uitleg geven bij Buitenhof, een hele tijd later. Toen zei hij dat hij zijn winst aan goede doelen wilde geven. Maar die moesten er niks van weten.