Squid Game van de troon gestoten: ingehaald door deze Netflix Original

Squid Game was lange tijd verreweg het populairste stukje content op Netflix. Maar de Zuid-Koreaanse film is voorbijgestreefd door Army of Thieves, een nieuwe film van Zack Snyder.

Niet dat Squid Game iets te klagen heeft: het is nog steeds de best bekeken Netflix Original ooit en de hype is nog lang niet voorbij. Zo is er al een tweede seizoen aangekondigd. Maar alles is tijdelijk, zo ook de nummer 1-positie in de top 10 op Netflix van het moment. En dat is precies wat de serie verloren heeft. De hype rond Squid Game lijkt dus wel iets te zakken.

Army of Thieves stoot Squid Game van troon

Op dit moment is Army of Thieves de best bekeken film op Netflix. Het is de snoeiharde prequel van de eerder dit jaar uitgekomen zombie-hit Army of Dead, over een casino-kraak tijdens een zombie-uitbraak. Mocht je die film nog niet hebben gezien, dan is dat eigenlijk goed nieuws. Als je eerst de prequel kijkt, zie je de films van Zack Snyder in chronologische volgorde.

Army of Thieves speelt zich zes jaar voor de gebeurtenissen in de eerdere film af, tijdens de beginfase van de zombie-uitbraak. De centrale persoon is Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), die je nog kent (of nu dus leert kennen) uit Army of Dead. In zijn beginjaren als kluiskraker wordt hij ingehuurd door een mysterieuze vrouw om zich bij een groep van Interpols meest gezochte criminelen te voegen. Doel: een reeks legendarische, hyper-beveiligde kluizen op verschillende plekken in Europa kraken. Hieronder de trailer:

Populair op Netflix, maar niet op recensiewebsites

Army of Thieves mag op dit moment dan de populairste film op Netflix zijn, op filmrecensiewebsites als IMDb (6,4) en Rotten Tomatoes (69 procent) mondjesmaat. Bij Squid Game is dat wel anders. De Zuid-Koreaanse serie heeft een rating van 8,1 op IMDb en 93 procent op Rotten Tomatoes.

Squid Game en Army of Thieves beide al gezien? Tja, dat is eigenlijk ook goed nieuws, gezien dat er elke week nieuwe films en series op Netflix verschenen. Army of Thieves tipten we onlangs al, en eind deze week kun je weer een nieuwe lijst vol tips verwachten.