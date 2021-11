Sportclubs willen uitstel of afstel van coronapas: ‘We sluiten nog liever de deuren’

Verschillende sportclubs reageren boos op de invoering van de coronapas in de sportsector. Zo hopen gerenommeerde amateurclubs als Harkemase Boys en vv Staphorst dat de regels worden uitgesteld of dat de coronapas in de sportsector zelfs helemaal niet wordt doorgevoerd. De clubs hopen dat de KNVB nog iets kan betekenen en wachten af.

Voetbalbond KNVB riep dinsdag, kort na de persconferentie, samen met sportkoepel NOC*NSF, de Tweede Kamer op om sporten bij amateurverenigingen zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te maken. Vanaf zaterdag moet iedereen van 18 jaar en ouder die een sportcomplex betreedt over een dergelijk bewijs beschikken, zo wil het kabinet.

„We hadden verwacht dat de maatregelen wel wat aangescherpt zouden worden, maar dit niet. Dat het zou gelden voor ons eerste elftal, waar zo’n duizend toeschouwers op afkomen, is begrijpelijk. Maar voor de hele club? Wij zijn als voetbalclub toch niet de partij die mensen moet dwingen zich te laten vaccineren?”, aldus Sippe Heeringa, de voorzitter van Harkemase Boys.

Bang voor ‘wappiegedrag’ door invoer coronapas

„Stel: 30 procent is niet gevaccineerd. Die mensen kunnen we toch niet weigeren? Dan sluiten we bij wijze van spreken nog liever de deuren. Bovendien: sporten is gezond en heeft een functie in de bestrijding van ziektes.”

Praktisch gezien wordt het ook een hele onderneming, aldus Heeringa. „Hoe kun je meisjes van 17 of 18 jaar oud die bij ons werken nou mensen van 60 jaar die de discussie aangaan of ‘wappiegedrag’ vertonen, laten aanspreken? We hopen sowieso dat mensen die niet gevaccineerd zijn hun verantwoordelijkheid nemen.”

Hoop op aanpassing van maatregelen na debat vandaag

De schaatsbond noemt de coronapas overstandig en onbegrijpelijk. De directeur vindt het „niet alleen praktisch onuitvoerbaar”, ze werpt bovendien een drempel op voor sportbeoefening Ook de tennisbond KNLTB zegt teleurgesteld te zijn in de door het kabinet aangekondigde maatregel. „Tennissen en padellen blijft mogelijk, zowel binnen als buiten. Maar wel met een coronatoegangsbewijs. Sporten moet toegankelijk blijven voor iedereen. We zijn overtuigd dat sporten veilig kan en nodig is voor een gezonde en weerbare samenleving”, stelt de tennisbond op de website.

Volgens de bond is de afgelopen anderhalf jaar aangetoond dat sporten geen extra risico tot besmetting met zich meebrengt. De KNLTB hoopt, net als sportkoepel NOC*NSF en andere sportbonden, dat het debat vanmiddag in de Tweede Kamer tot een aanpassing leidt. „We blijven ons inzetten om tennis en padel voor iedereen mogelijk te maken.”

Eerder werd al duidelijk dat zwembaden en zwemscholen niet gaan meewerken aan het invoeren van een QR-code. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt de regel niet. Zij kunnen zonder coronapas vrij sporten.