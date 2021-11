Huisarts waarschuwt voor schijnveiligheid QR-code: ‘Gevaccineerden wanen zich veilig’

De QR-code wordt na de persconferentie van gisteravond een nog belangrijker middel in de strijd tegen het coronavirus. Op meer plekken moet men straks een coronabewijs laten zien. Maar volgens huisarts Felix van der Wissel zorgt de QR-code voor schijnveiligheid.

Want een geldige QR-code van een gevaccineerd persoon is geen garantie voor bescherming. Er klinken de afgelopen tijd al verschillende geluiden dat gevaccineerden ook het coronavirus kunnen oplopen en dus besmettelijk zijn. En juist daar wringt de schoen volgens de huisarts.

Huisarts ziet schijnveiligheid QR-code

Straks geldt de QR-code niet alleen meer in de horeca, theater en concertzalen, maar ook in sportscholen, zwembaden en doorstroomlocaties zoals musea, dierentuinen en pretparken. Van der Wissel vertelt tegen Hart van Nederland over de schijnveiligheid van QR-systeem. „Mensen wanen zich veilig als ze gevaccineerd zijn en een groen vinkje in de app ontvangen, terwijl zij drie maanden na de inenting net zo besmettelijk kunnen zijn als ongevaccineerden.” Wel zegt hij dat je als gevaccineerde korter besmettelijk bent.

Volgens de huisarts zit er een groot verschil in leeftijdsgroepen bij de bestrijding van het coronavirus. Hij vergelijkt het vaccineren van mensen onder de 45 jaar met het geven van anticonceptie aan tachtigplussers om een geboortegolf te voorkomen. „Je zult zien dat de cijfers dan toch stijgen, omdat je niet de juiste groep aanpakt.”

Vrije keuze voor gevaccineerden en ongevaccineerden

Van der Wissel denkt dat een gerichte aanpak voor kwetsbaren doeltreffender is. Met zijn eigen ongevaccineerde patiënten die binnen de risicogroepen vallen, gaat hij regelmatig in gesprek. „Bescherm hen extra en laat alle anderen vrij in hun keuze.” Hij pleit er dan ook voor dat 65-plussers een boosterprik krijgen. Pfizer-topman Marc Kaptein vertelde gister bij Jinek over de boosterprik, die ook voor jongeren beschikbaar wordt. Dat riep alleen wel echter wat vragen op bij de tafelgasten van de talkshow.

De huisarts vindt dat iedereen zelf mag bepalen of ze zich wel of niet laten vaccineren. „We wijzen ook niet met de vinger naar mensen die roken of overgewicht hebben.” De belangrijkste reden voor de nieuwe maatregelen is de druk op de ic’s en het ontlasten van de zorg. Ziekenhuizen hebben het druk en kampen met personeelstekorten. Daar heeft de huisarts wel zijn ideeën over. Volgens hem kun je personeel uit het buitenland halen. „In Indonesië, bijvoorbeeld, zijn veel mensen opgeleid als verpleegkundige. Geef hen een tijdelijke werkvergunning zodat we hier in de tussentijd mensen kunnen opleiden.”

Anderhalve meter

Tot slot benadrukt de arts dat men zich weer aan de anderhalve meter afstand moet houden. Een regel die volgens hem niet afgeschaft had moeten worden. Daarnaast raadt hij mensen af om in grote groepen samen te komen. „We moeten de schouders eronder zetten, mét elkaar”, aldus Van der Wissel.