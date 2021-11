Ministerie doet aangifte: Spoedtest.nl maakte mogelijk neppe QR-codes aan

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangifte gedaan tegen een aanbieder van coronatesten, Spoedtest.nl. Dat deed het ministerie omdat het bedrijf zou hebben gefraudeerd met Testen voor Toegang. Ze hebben mogelijk neppe QR-codes aangemaakt.

Spoedtest.nl is de grootste commerciële aanbieder van coronatesten in Nederland. Tegenover De Telegraaf bevestigt het bedrijf de aangifte, maar directeur Rasmus Emmelkamp ontkent dat er fraude is gepleegd.

Gisteren deed het ministerie van VWS aangifte, omdat ze naar eigen zeggen sterke vermoedens hebben dat Spoedtest.nl valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Dat kan nu in elk geval niet meer: het bedrijf heeft geen toegang meer tot het systeem van CoronaCheck. Ook kunnen er geen Testen voor Toegang-afspraken meer worden ingepland.

‘Vertrouwen in goede afloop’

De aanbieder weet op dit moment niet veel over de aangifte. „Wij weten op dit moment alleen dat er een onderzoek loopt. Wij hebben het volle vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek”, laat Spoedtest.nl weten.

Spoedtest.nl is een van de grootste testaanbieders van Nederland, met meer dan honderd testlocaties. Zo zijn er negen testplekken in Amsterdam, drie in Rotterdam, vijf in Den Haag en drie in Utrecht. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen inmiddels 1,5 miljoen coronatests uitgevoerd.

Vaker fraude met QR-codes

Sinds het verplichten van de CoronaCheck-app op plekken als horeca, evenementen en inmiddels ook sportscholen, wordt er regelmatig gefraudeerd. Sinds begin deze maand zijn er bijna duizend Nederlandse QR-codes geblokkeerd, houdt de website Robotkots.nl bij.

Via onder andere de beveiligde chat-app Telegram en verschillende websites worden valse QR-codes aangeboden. Voor pakweg 250 euro kun je al een vals negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs krijgen, meldde BNR al vorige maand.

Ook binnen de GGD zijn er mensen verdacht van het verspreiden van valse QR-codes. Daardoor zouden mensen ongevaccineerd, ongetest en niet hersteld van Covid naar een feestje of de bioscoop kunnen.