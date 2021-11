2G als nieuwe coronamaatregel? De Tweede Kamer is verdeeld

Alleen naar de kroeg of bioscoop kunnen als je gevaccineerd bent tegen of genezen van corona? De zogenoemde 2G-regel is een serieuze optie voor het demissionaire kabinet. Maar de Tweede Kamer is verdeeld als het over deze maatregel gaat.

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag kondigden demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge aan wetgeving voor te bereiden om de 2G-aanpak mogelijk te maken. Het zou dan gaan voor sectoren als de horeca. De Jonge liet gisteren weten te twijfelen.

Tweede Kamer verdeeld over 2G

Binnen de Tweede Kamer zijn de ideeën over deze aanpak – die onder andere al in Oostenrijk van kracht is – verdeeld. Coalitiepartij ChristenUnie laat weten moeite te hebben met de maatregel. De PvdA zegt tegen de Volkskrant open te staan voor een 2G-coronatoegangsbewijs.

In het interview benadrukt PvdA-kamerlid Attje Kuiken dat de partij nog geen definitief standpunt heeft ingenomen over 2G, maar met een open blik te willen kijken naar de maatregel. De coronapas mag er wat Kuiken betreft onder geen beding op de werkvloer komen. Ze stelt dat iedereen, ongeacht de vaccinatiestatus, moet kunnen werken.

CoronaMelder minder gebruikt

Een app die we de laatste tijd minder gebruiken is de CoronaMelder. Wanneer je vijftien minuten in de buurt bent geweest van iemand die positief wordt getest, krijg je een melding dat het verstandig is je te laten testen.

Steeds minder mensen hebben de app op hun telefoon: 2,9 miljoen gebruikten ‘m tijdens de periode van de lockdown en avondklok. Nu zijn dat er 2,4 miljoen.

Ook waarschuwen we steeds minder vaak onze nauwe contacten bij een positieve besmetting, zocht NU.nl uit. Van januari tot en met mei, toen Nederland in lockdown was, waarschuwde 12 procent van de mensen na een positieve coronatest anderen via de app. Na die periode zakte dat tot gemiddeld minder dan 6,5 procent.

Positieve testen weer gestegen

De afgelopen week steeg het aantal positieve coronatesten in ons land tot recordhoogte. Er zijn meer dan 100.000 positieve tests door het RIVM geregistreerd. Voor de zesde keer op rij betekent dat een stijging in de wekelijkse cijfers.

In totaal werden er vorige week 1137 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. De verwachting is dat dit nog zal gaan stijgen. Er belandden volgens het instituut 204 mensen op de IC. Er waren daarnaast 172 coronagerelateerde sterfgevallen.