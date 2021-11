GGD-medewerkers maakten mogelijk tienduizenden valse QR-codes, drie arrestaties

De politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden die worden verdacht van het aanmaken van valse QR-codes bij een GGD-locatie in de regio Kennemerland. Het Openbaar Ministerie bevestigt vandaag berichtgeving van RTL Nieuws hierover. Volgens RTL Nieuws zijn er door de fraude tienduizenden valse QR-codes in omloop gebracht, maar het OM wil over de omvang van de zaak vooralsnog niets zeggen. „Die moet blijken uit onderzoek”, aldus een woordvoerder.

Het OM verdenkt een van de vrouwen van het delen van haar wachtwoord van het computersysteem. Of zij zich hiervoor heeft laten betalen is nog in onderzoek, zegt de woordvoerder. Alle drie de verdachten worden beschuldigd van computervredebreuk, het vernielen van een geautomatiseerd netwerk en valsheid in geschrift.

De drie verdachten zijn zondag opgepakt. Of zij via een uitzendbureau zijn ingehuurd, zoals RTL Nieuws meldt, wil het OM niet zeggen. Het drietal wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of zij langer in voorarrest moeten blijven.

Tienduizenden valse QR-codes gemaakt

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten betrokken te zijn geweest bij het onderzoek. Politie en justitie zijn het onderzoek gestart na een aangifte van VWS. Het departement heeft mensen in dienst die de delen van het internet en Telegram-groepen afstruinen waar mensen de QR-codes verhandelen.

Een deel van de frauduleuze codes wordt vanavond nog geblokkeerd, laat een woordvoerder weten. Ze benadrukt dat niet alleen de handel, maar ook de aankoop en het gebruik van de QR-codes strafbaar is. „Je neemt een risico met je eigen gezondheid en de gezondheid van anderen”, voegt ze eraan toe.

Onlangs verscheen er ook een video van PowNews online, waarin meerdere mensen in Amsterdam aangaven een QR-code te hebben gekocht. Velen van hen kochten zo’n code voor zo’n 300 tot 500 euro. Die zou dan een jaar geldig zijn. Zo kunnen mensen ongetest, ongevaccineerd en zonder hersteld te zijn, naar feesten, de horeca en festivals.