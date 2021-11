Dochter van Hugo de Jonge wil niet meer met hem over straat, omdat hij ‘steeds wordt aangesproken’

Minister van Volksgezondheid zijn, demissionair of niet, is geen gemakkelijke baan. Je maakt ingrijpende keuzes voor anderen én verschijnt ook nog eens regelmatig op tv, waardoor iedereen je kent. En iedereen op je af kan stappen. Dat onderstreept Hugo de Jonge nog maar eens in een interview met de LINDA.

De minister vertelt aan het blad dat hij amper normaal over straat kan, zonder aangesproken te worden vanwege zijn baan. Mensen komen dan verhaal bij hem halen over beslissingen die hij recent heeft genomen en dat heeft een negatief effect op zijn gezin. Hij wordt namelijk ook bedreigd.

Zijn dochter is er zelfs zo klaar mee, dat ze niet meer met haar vader naar de supermarkt wil. „Er zijn wel momenten waarop ze thuis graag zouden willen dat ik een normale baan had gehad”, vertelt De Jonge aan het tijdschrift.

Hugo de Jonge: ‘Het is heftig’

In maart 2020 nam De Jonge het stokje over van Bruno Bruins, de vorige zorgminister. Spijt daarvan heeft hij niet, maar het is wel „heftig”, zegt hij. „Daar ga ik echt niet stoer over doen. Ik realiseer me maar al te goed dat ik beslissingen moet nemen die enorme gevolgen hebben in het leven van mensen. Dat is ontzettend moeilijk, maar tegelijkertijd mooi om te mogen doen.” Eén zo’n „beslissing die enorme gevolgen heeft in het leven van mensen”, is de keuze voor de 2G-maatregel, waar het kabinet mee bezig is.

Mensen die hij tegenkomt op straat, willen soms niet alleen een uitleg van hem, maar bedreigen hem dan ook. „Als deze crisis mij één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat niets belangrijker is dan het thuisfront. Daar ben ik veilig. Daar word ik gesterkt in de overtuiging dat ik me niet moet laten afleiden door alle zijwind die kan komen in de vorm van kritiek, intimidatie en zelfs bedreiging.”

Ook even naar de voetbalwedstrijden van zijn zoon gaan, zit er niet in: er is altijd wel iemand die even zijn of haar hart bij hem komt luchten.