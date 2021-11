Boek over Amalia: deze dingen onthult de prinses

Over drie weken blaast prinses Amalia achttien kaarsjes uit op haar verjaardagstaart. Ter ere van dit heugelijke feit, verschijnt er een biografie over de toekomstige koningin. Niemand minder dan Claudia de Breij schreef het boek.

In het boek leren we veel nieuwe dingen over Amalia. Zo blijkt de prinses een enorme liefde te hebben voor muziek en schijnt ze een aardig mopje te kunnen zingen. Toch hoeven we niet te verwachten dat de prinses een muzikale carrière ambieert.

Zingen is namelijk iets dat ze voor zichzelf houdt, schrijft RTL Nieuws. „Want als je dat openbaar maakt, dan ben je een deel kwijt. Dan heb ik het idee dat mensen dat kunnen opeisen van mij. Me dingen laten doen die ik niet wil.”

Amalia gek op prinsessen

Verschillende mensen mochten het boek al lezen, onder andere royaltydeskundige Rick Evers kreeg het boek al op de digitale deurmat. Op Twitter noemt hij een paar hoogtepunten. Hij deelt dat de prinses gek is op prinsessen, ze haar moeder als een vriendin ziet en zich heeft neergelegd bij haar toekomst.

Hoewel Amalia zich er op haar veertiende bij neer heeft gelegd dat ze koningin zal worden, heeft ze het niet omarmd. „Ik wilde mijn ouders gaan helpen, dat voelde ik heel sterk. In plaats van een last begon ik het ook te zien als een eer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als klein meisje speelde #Amalia met barbies met prinsessenkleren en keek ‘prinsessenfilms, vooral Sissi. Maar dan wel die met Romy Schneider'. Ze speelde altijd met Máxima's juwelen. ‘Amalia waar is die ring?’. Ze is nog altijd gek op tiara’s en kent ze van alle Europese royals. pic.twitter.com/Ar9zkeBlWU — Rick Evers (@RickEversRoyal) November 15, 2021

Reacties op het verschijnen van het boek verzamelden we al eerder. Nu het boek er daadwerkelijk is, lijken de inhoudelijke reacties tot nu toe vooral positief.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het boek over Amalia stelt niet teleur. Voor nu kan ik alleen dit zeggen, vanaf 00.00 uur kun je de highlights (in woord en beeld) vinden op https://t.co/8lvm0feiFy. pic.twitter.com/1rzOZyqXCM — Josine Droogendijk (@josineevers) November 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb het boek ‘Amalia’ intussen al wel drie keer gelezen. Zoveel leuke en interessante dingen staan erin. Amalia komt over als iemand die zelfverzekerd is, humor heeft, wijs is maar ook lekker adrem uit de hoek kan komen. Claudia de Breij heeft een mooi stukje werk afgeleverd! — Annemarie de Kunder (@Amdekunder) November 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mocht het boek over Amalia gisteravond al lezen en dat was geen straf! Leuk opgewekt verslag van het leven van een slimme dame die toevallig later koningin wordt. Leest als een trein, grappig vaak ook. Met een glimlach gelezen. Einde recensie 😂. Vanavond meer @RTLBoulevard. https://t.co/6HVJaRc0Kj — Luuk Ikink (@luuk) November 16, 2021

Opvallende feitjes over Amalia

Met het 110-pagina’s tellende boek komen er natuurlijk ook wat opvallende feitjes naar buiten. Zo schijnt Amalia een voortreffelijke barvrouw te zijn en heeft ze – net als oma Beatrix – de voorkeur voor Duitse jongens.

Die zijn volgens de prinses galanter en beter gemanierd. Eerder gingen er nog geruchten dat Amalia met de Belgische prins Gabriël zou daten. Daar lijkt het niet op, en wellicht zou dat ook ingewikkeld worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Amalia mag wel met een vrouw trouwen volgens de wet, maar niet met haar vriendje, de Belgische Prins Gabriël. De reden? De Belgen willen geen directe Nederlandse invloed in hun koningshuis en dit staat vastgelegd in een wet uit 1830. 😂😂😂 Ik geef de Belgen geen ongelijk. — 𝑧𝑜𝑛𝑛𝑒𝑘𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 (@zoetewitte) November 12, 2021

Ook wat betreft politiek spreekt ze zich uit. Al is dat voorzichtig, en misschien net iets fanatieker dan de bedoeling is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag verschijnt het boek Amalia geschreven door Claudia de Breij

Opmerkelijk is de passage over haar politieke voorkeur: ze is tegen radicale partijen en tegen dictatuur. Haar moeder liet zich interviewen door Mathijs van Nieuwkerk. pic.twitter.com/BPwXFdrgul — Thieu Visser🇳🇱🦞🎹🥾🍀 (@ThieuVisser) November 16, 2021

‘Boek voelt onwerkelijk’

Over hoe ze het vindt dat het boek uitkomt, praat Amalia samen met Claudia in een video. De prinses moet altijd lachen als ze Claudia spreekt, begint ze. „Dan ben je toch wel een hele goede comedian!”

Ze noemt het onwerkelijk en cool dat er een boek over haar is geschreven. Ook is ze benieuwd hoe ze er over een jaar of veertig op terugkijkt. „Want het is toch wel iets speciaals. Het is toch echt wel een momentopname, een soort snapshot.”

Het boek ter ere van de achttiende verjaardag van de Nederlandse troonopvolger is inmiddels een traditie. Koning Willem-Alexander werd geportretteerd door Renate Rubinstein in 1985 en Hella Haasse schreef in 1955 Portret van Prinses Beatrix.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.