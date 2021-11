Verwachte maatregelen: gedeeltelijke lockdown van drie weken, horeca om 19.00 uur dicht

Drie weken een gedeeltelijke lockdown waarbij horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 uur sluiten. Dat krijgen we waarschijnlijk vanavond tijdens de persconferentie te horen. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge kondigen het nieuwe pakket maatregelen aan.

Morgen gaan de maatregelen om 19.00 uur in. Er klonk de afgelopen dagen al wat rumoer over de aankomende maatregelen. En het OMT adviseerde al eerder een korte lockdown. Vandaag bevestigen bronnen aan de NOS dat die lockdown er ook echt komt. Daarnaast geldt het advies dat mensen thuis maximaal vier bezoekers uitnodigen en zoveel mogelijk thuis werken.

Gedeeltelijke lockdown voor horeca en winkels

Het OMT sprak eerder over een lockdown van twee weken, maar het demissionair kabinet plakt daar een week aan vast. Niet alles gaat om 19.00 dicht. Bioscopen en theaters blijven waarschijnlijk wel open. Dit is in tegenstelling tot het advies van het OMT. Over de horeca in bioscopen en theaters is het kabinet nog in conclaaf.

Ook sportwedstrijden gaan door, maar dit keer wel zonder publiek. Voor de voetballiefhebbers betekent dat bijvoorbeeld dat de WK-kwalificatiefinale tussen Nederland en Noorwegen aankomende dinsdagavond in een leeg stadion gespeeld zal worden.

Nieuwe maatregelen

Ook voor de langere termijn kijkt het kabinet of maatregelen opnieuw wettelijk worden vastgelegd. Hierbij kun je de denken aan de anderhalve meter afstand. Nieuwe wetgeving voorbereiden en behandelen kost in de Tweede en Eerste Kamer ongeveer een tot twee weken tijd.

Woensdag werd ook al bekend dat de QR-code breder wordt ingezet. Naast horeca, sportscholen, theater en musea, geldt deze nu ook bij dierentuinen en pretparken. Ook dit moet nog wel juridisch worden vastgelegd.

2G-beleid

Het zogenoemde 2G-beleid (gevaccineerd of genezen) ligt ook op tafel, maar daarvoor is de kogel nog niet door de kerk. Hierbij vervalt de mogelijkheid om met een negatieve test een QR-code te krijgen. Toch klinken hier in het kabinet ook bezwaren tegen. Vandaag wordt daar verder over beslist.

Reden voor deze nieuwe reeks maatregelen zijn de oplopende besmettingen van de afgelopen tijd. Op korte termijn hoopt het demissionair kabinet deze omlaag te krijgen. De maatregelen voor de langere termijn moeten de besmettingen in de toom houden.

Lockdown na persconferentie

Gister kwam het demissionair kabinet bij elkaar voor een overleg op het Catshuis. Vanochtend praten de volksvertegenwoordigers verder. Daarna legt het kabinet de besproken maatregelen voor tijdens het Veiligheidsberaad. Waar ook de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zich hierover mogen buigen. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls staat aan het hoofd van het Veiligheidsberaad.

Daar worden de laatste knopen doorgehakt. Tot slot wordt er in de Ministeriële Commissie Covid (MCC) formeel een besluit over de nieuwe coronamaatregelen. Die vanavond om 19.00 uur tijdens de persconferentie aan ons worden medegedeeld. De persconferentie is live op deze site te bekijken.