BN’ers boos om mogelijke lockdown: ‘Slaat helemaal nergens op’

Twee weken opnieuw in lockdown? Daar zitten weinig mensen op te wachten. Zo ook meerdere BN’ers, die na het advies va het OMT aan het kabinet verbaasd en, in sommige gevallen, boos reageren. De NOS wist te melden dat de lockdown twee weken zou duren en dat bioscopen en theaters gedurende die tijd dicht moeten.

Maar het probleem ligt helemaal niet bij bioscopen en theaters, menen veel BN’ers. Zo zegt acteur en regisseur Diederik Ebbinge dat theaters zich vanaf het begin aan alles hebben gehouden wat van hen werd gevraagd. De opmerking in het OMT-advies dat theaters dicht moeten, noemt hij „een totale farce”.



Dé plek waar ze zich vanaf het begin werkelijk aan alles hebben gehouden wat van hen gevraagd werd is het theater. Eerste opmerking in OMT-advies: theaters dicht. Een totale farce. Dat zullen @hugodejonge en de @MinPres toch ook wel zien? — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) November 11, 2021

BN’ers boos vanwege mogelijke lockdown

Schrijver Özcan Akyol noemt daarnaast ook bibliotheken en voetbalstadions als plekken waar de coronapas goed wordt gecontroleerd. „Het zou echt helemaal nergens op slaan om deze sectoren te pakken”, aldus Akyol. Cabaretière Sanne Wallis de Vries wijst op berichten van artiesten en bezoekers die beamen dat er nergens zo consequent wordt gecontroleerd als in de theaters. „Luistert IEMAND daarnaar?”



Allemaal berichten van artiesten en bezoekers die weten en beamen dat er nergens zo consequent gecontroleerd wordt als in de theaters. Luistert IEMAND daarnaar? @markrutte @hugodejonge Ik ga ervan uit dat @ivanengelshoven dit gewoon WEET. — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) November 11, 2021

Volgens presentator Cornald Maas waren de theaters „het braafste jongetje van de klas”, daaraan toevoegend dat hij het totaal heeft gehad met het OMT „dat elke keer voor z’n beurt spreekt en alleen het belang van de zorg weegt”. Programmamaker Splinter Chabot vraagt zich af of het OMT iets tegen tegen de kunst- en cultuursector heeft. „Een soort van persoonlijke vendetta…”



Zou het OMT iets tegen het theater/de kunst en cultuursector hebben? Een soort van persoonlijke vendetta… — Splinter Chabot (@SplinterChabot) November 11, 2021

‘OMT-advies is symboolpolitiek’

Ook poppodia en popfestivals hebben met verbijstering gereageerd op het uitgelekte advies over een nieuwe lockdown. Directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) meent dat het OMT met dit advies de pijlen op het verkeerde doel richt.

De VNPF stelt dat uit het advies niet blijkt dat er is gekeken naar waar de meeste besmettingen plaatsvinden. „Uit cijfers blijkt dat besmettingen vooral in familiaire kring en in horeca plaatsvinden. Niet in poppodia of bij evenementen”, zegt Schans. „Het staat als een paal boven water dat de toename in besmettingen niet is veroorzaakt door bij de VNPF aangesloten organisaties. De concerten en evenementen worden professioneel georganiseerd en het coronatoegangsbewijs wordt overal strikt gecontroleerd.” Schans spreekt daarom van „symboolpolitiek”.

Een ander probleem dat zich bij een eventuele nieuwe lockdown kan gaan voordoen is dat de waarde van een toegangskaart afneemt. „Door concerten steeds maar weer uit te stellen wordt het kopen van een kaartje onderhand een valse belofte”, zegt Schans. De VNPF merkt ook dat het verschuiven van concerten er steeds vaker toe leidt dat mensen niet komen opdagen. „In een sector waar de ticketopbrengst over het algemeen naar de artiest gaat en de overige publieksinkomsten (o.a. horeca) voor de organisator zijn, is dat zeer bedreigend.”