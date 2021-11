Mogelijke maatregelen: OMT adviseert korte lockdown en 2G-maatregel

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om een korte lockdown in te voeren om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan, zegt een goed ingevoerde bron tegen het ANP. Morgen tijdens de persconferentie horen we welke maatregelen het kabinet invoert.

De NOS meldde eerder dat het OMT een lockdown van zo’n twee weken adviseert. Evenementen zouden afgelast moeten worden en bioscopen en theaters zouden in deze periode dicht moeten. Scholen zouden wel open kunnen blijven. Het OMT heeft volgens de NOS ook geadviseerd om mensen geen QR-code meer te geven als ze getest zijn. Die maatregel zou na de lockdown moeten ingaan.

Het is nog niet bekend of de maatregelen worden aangenomen. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven morgen een persconferentie over de maatregelen. Eerder lekte al uit dat er voor de horeca mogelijk weer een sluitingstijd gaat gelden.

Mogelijk weer lockdown en 2G-maatregel

Stichting Open Nederland, de organisatie achter de toegangstesten, wil „nog niet vooruitlopen” op de nieuwe maatregelen van het kabinet. De 2G-maatregel, die het OMT dus advisseert, betekent dat mensen alleen nog een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen als ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of als ze onlangs genezen zijn na een besmetting. Een negatieve test biedt dan geen toegang meer tot cafés, restaurants, theaters, bioscopen, musea en andere publiekstrekkers.

„Wij werken in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. We moeten afwachten wat het kabinet besluit”, is het enige wat de Stichting Open Nederland (SON) er vooralsnog over kwijt wil.

De testbedrijven die bij SON zijn aangesloten, voerden vorige week een recordaantal van iets meer dan 400.000 toegangstesten uit. Daarvan was ruim 99 procent negatief. Sinds maart zijn zo’n 4 miljoen toegangstesten uitgevoerd. Die brachten ruim 18.000 besmettingen aan het licht. Zo’n 99,6 procent van alle toegangstesten was negatief.