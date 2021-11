Paul de Leeuw ‘op z’n best’ in Busje komt Zo: ‘Ontroerend’ en ‘dolkomisch’

Presentator Paul de Leeuw maakt zichzelf populair met zijn nieuwe NPO-programma Busje komt Zo. Zijn format zit enorm in een kijkcijferlift. Kijkers twitteren over een „lach en een traan” en De Leeuw blijkt weer ouderwets op zijn plek bij de publieke omroep.

Acteur Hans Kesting, die al eerder bij Ranking The Stars een goede match bleek met de Leeuw, doet de voice-over. Mensen kunnen De Leeuw mailen of hij met zijn busje bij hen langskomt. Zo reist het komische duo het hele land door voor de meest bijzondere, emotionele, grappige en creatieve verzoeken.



Wat een heerlijk stel, Hans Kesting en Paul de Leeuw en wat een fijn programma! #busjekomtzo — Claudia (@IClaud_ia) November 11, 2021



Ik kijk de eerste aflevering van #busjekomtzo. @pauldeleeuw1962 en @HKesting samen in een tv programma. Dat was het enige wat ik nog nodig had in mijn leven. — [email protected] 🌺 (@PinieB) November 10, 2021



Tranen gelachen en traantjes van ontroering, @pauldeleeuw1962 op z'n best! En hartjes voor Hans Kesting, hilarisch die voice over😂😂 #busjekomtzo pic.twitter.com/TlKmsKOd6j — Diana Winder (@DianaWinder) November 11, 2021

Stijgende kijkcijfers voor Paul de Leeuw z’n Busje komt zo

Gisteren was de tweede aflevering van het programma. Een comeback van De Leeuw, noemen twitteraars het. De eerste aflevering van het programma moest nog even ‘warmdraaien’, maar de uitzending van gisteren steeg in de ranglijst. 951.000 kijkers ploften neer op de bank om de kapriolen van De Leeuw te aanschouwen.

De Leeuw blijkt zijn humoristische en chaotische aanpak niet verloren. In de aflevering komt onder meer de 13-jarige Tim uit Kapelle voorbij, die stopt met zijn rollen als kindermusicalster en met „pensioen” gaat. Maar de kijker ziet ook juffrouw Mieke uit ‘s-Gravenzande die de hysterische De Leeuw voor de klas zet. Ook spendeert de presentator tijd met alpacas Mart en Michiel uit de Rijp. En gaat hij langs bij de 14-jarige Maxime uit Hoofddorp, die de ziekte leukemie heeft. Vooral dat laatste verhaal maakt indruk op veel kijkers en De Leeuw zelf. Die het niet droog weet te houden.



Ontzettend bijzonder hoe Paul de Leeuw die hele subtiele lijn kan bewandelen en emotionele onderwerpen moeiteloos kan afwisselen met dolkomische situaties. Werkelijk als geen ander! En belangrijker nog: Maxime, zet m op! Op naar schoon en helemaal beter! ❤️ #busjekomtzo — Rob Jacobs (@robster16) November 11, 2021



Wow. Ik val middenin #busjekomtzo. Meteen helemaal verkocht. Dit is @pauldeleeuw1962 op z'n best. Met veel vrolijke onzin, maar en passant ook even een loodzwaar onderwerp als leukemie bij een tiener met een zekere lichtheid de huiskamer in brengen #lach #traan — Reint Jan Potze (@ReintJanPotze) November 11, 2021

Paul de Leeuw terug bij NPO

Kijkers spreken op Twitter vol lof over het programma. „Tranen”, „wat een heerlijk programma” en „een lach en een traan”, klinken de reacties. Het ‘avondje voor de buis’-gehalte bijkt hoog bij Busje komt zo en kijkers zakken graag onderuit voor het programma.



Even niet denken aan de komende persconferentie, maar ouderwets met een glaasje #ikvertrek en #busjekomtzo kijken. Soms is dat nodig. — Loes vd Meijs-vdLaar (@Lvdm1961) November 11, 2021

De Leeuw was een tijdje weg bij de NPO en maakte een overstap naar RTL. Maar toch blijken amusementprogramma’s bij de publieke omroep zijn ding. Eerder vertelde de presentator in de VARAgids dat de commerciële omroep voor hem niet de geschikte werkplek was. „Geld maakt niet gelukkig”, vertelde hij.



Paul de Leeuw is nog steeds één van de beste televisiemakers van Nederland. Wat een heerlijk programma #busjekomtzo — Jens Vos (@jens217) November 11, 2021

Wil je de hele aflevering van Busje komt zo bekijken? De uitzending van gisteravond vind je hier.