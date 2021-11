Nog steeds onduidelijkheid over persconferentie: kabinet is het niet eens

Het demissionair kabinet is het vanmiddag nog niet eens geworden over de te nemen coronamaatregelen. Het overleg gaat in de avond verder. Dat melden ingewijden in Den Haag. Er heerst dus nog steeds onduidelijkheid rond de persconferentie van morgen.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het persmoment doorgaat. Maar welke tijd: zelfs dat heeft het kabinet nog niet wereldkundig gemaakt. Ook duidelijk: er komt vandaag nog geen einde aan de stijging qua coronabesmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde vandaag namelijk 16.364 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal tot nu toe. Gisteren waren dat er 12.713.

Op het Catshuis spraken de betrokken ministers donderdag over de stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisbezetting. Jaap van Dissel praatte de bewindslieden bij over het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat een dag eerder vergaderde. Waarom het overleg nu is onderbroken, of wat de twistpunten zijn binnen het kabinet, is onbekend.

Demissionair premier Mark Rutte wilde na het overleg alleen kwijt dat het gaat om „ingewikkelde vraagstukken”. Over welke maatregelen op tafel liggen, zei hij niets. „Ik wil alles in één keer goed neerzetten, dat doen we in de persconferentie.”

OMT-advies: lockdown en 2G-maatregel

Het OMT oppert volgens bronnen onder meer om de horeca vroeger dicht te laten gaan, of theaters en bioscopen te sluiten. Dat zou vallen onder een ‘beperkte lockdown’ van twee weken. Ook een 2G-maatregel, waarbij mensen alleen nog met een inenting of recent doorgemaakte besmetting een QR-code kunnen krijgen, zou op tafel liggen.

Op de mogelijkheid van een lockdown wordt door veel mensen in de samenleving met verbazing – en soms ook boosheid – gereageerd. Zo ook BN’ers, die het veelal nergens op vinden slaan dat de theater- en cultuursector weer de dupe is van nieuwe maatregelen. Acteur en regisseur Diederik Ebbinge schrijft bijvoorbeeld dat het „een totale farce” is. Programmamaker Splinter Chabot vraagt zich af of het OMT iets tegen tegen de kunst- en cultuursector heeft. „Een soort van persoonlijke vendetta…”