Uitgelekt geluid persconferentie: ‘Vaker QR-code tonen en extra maatregelen horeca’

Het gonst alweer geluiden over nieuwe coronamaatregelen en de aankomende persconferentie. Vandaag lekte uit dat de QR-code ook in dierentuinen en pretparken ingezet wordt. En dat de horeca waarschijnlijk strengere maatregelen krijgt, zoals zitplicht en een sluitingstijd.

Het gaat niet goed met de coronacijfers, ziekenhuizen slaken noodkreten en de touwtjes moeten wederom strakker. Tijdens de persconferentie van vorige week werd die boodschap al duidelijk, maar aankomende vrijdag zullen we dat nog meer voelen. Dan spreken demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge opnieuw strengere coronamaatregelen uit.

Bredere inzet QR-code en strengere maatregelen horeca

Dat betekent dat de nieuwe restricties zaterdag na de persconferentie ingaan. Zeker is dat de QR-code breder wordt ingezet in dierentuinen en pretparken. Over het gebruik van QR-codes bij winkels en op de werkvloer zijn nog geen beslissingen genomen.



Ja! Dát is een goed idee… laten we de #horeca weer strengere maatregelen opleggen. Hè gelukkig, nu komt t goed mensen. pic.twitter.com/k05kMJBShG — Sander Vos (@sandervos1) November 10, 2021

Gelekte horeca maatregelen persconferentie

Maar ook de horeca gaat waarschijnlijk nieuwe maatregelen voelen. Cafés en restaurants moeten hun gasten naar verwachting weer laten zitten. En een vroegere sluitingstijd ligt ook op tafel. Officieel is hier nog geen besluit over genomen, maar betrokken bronnen bij het coronabeleid laten dit vandaag al weten.

Vorige week keerden de mondkapjes terug en kregen ook sportscholen, musea en zwembaden te maken met QR-codes. Dit nadat het aantal coronabesmettingen beleef oplopen. Volgens minister De Jonge moeten ziekenhuizen meer samenwerken om coronapatiënten te spreiden.



Ja hoor gaat ie weer #horeca straks het pispaaltje weer door het #kabinet vrijdag #persconferentie en ons @MinPres is maar aan het rondje vliegen door Europa — Theo (@theoroel) November 10, 2021

Niet wachten op persconferentie

„We kunnen zelf heel veel doen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf. Mensen doen dat”, sprak De Jonge dinsdag in de Kamer. Ook OMT-voorzitter Jaap van Dissel had eenzelfde soort boodschap over het gedrag van mensen en de coronamaatregelen. Maar de schuld bij de burger leggen is volgens het kabinet niet terecht. PvdA’er Attje Kuiken drong aan op snelle maatregelen. „Het bron- en contactonderzoek is niet op orde, de wachttijden in de teststraten lopen op, de boosters laten op zich wachten en de QR-code is lek”, sprak zij.



Een qr systeem wat dankzij nep qr’s zo lek is als een mandje en om de angst voor tweedeling geen 2g systeem willen, dus worden de maatregelen waarschijnlijk weer bij de #horeca neergelegd. Zoveel om ongevaccineerden te pleasen. — Rose (@Rose_Mentink) November 10, 2021



Niet huilen #horeca maar je verantwoording nemen wat jullie tot nu toe niet hebben gedaan (uitzonderingen daargelaten) simpel een #QRcode scannen was al te zwaar. #lockdown — Marjon 💋gevaccineerd 💕QR-Code 🎉🎉 (@Marjon98193201) November 10, 2021

Boosterprik

De bovengenoemde boosterprik wordt de afgelopen dagen ook veel besproken. Gevaccineerden met AstraZeneca of Janssen lijken een boostervaccin nodig te hebben. De Jonge is met de uitvoerders in overleg om te kijken of die ’boostercampagne’ toch eerder kan beginnen. Officieel waren de 80-plussers in december aan de beurt en de 60-plussers in januari.