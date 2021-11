Limburgse ziekenhuizen slaken noodkreet: ‘Stevenen af op code zwart’

Limburgse ziekenhuizen hebben in een gezamenlijk statement een noodkreet gericht aan demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Ze kunnen de toestroom van coronapatiënten niet meer aan. „Dit kan zo niet langer”, schrijven ze. „De zorgcapaciteit in Limburg heeft een maximum bereikt. We stevenen in feite af op code zwart.”

Het Roermondse Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard kunnen naar eigen zeggen geen coronapatiënten meer opnemen. Daarmee is Limburg de eerste regio die tegen de grenzen aan loopt, aldus de ziekenhuizen. Ze spreken van een onhoudbare situatie. „We gaan rechtstreeks af op een zorginfarct. Het hele systeem loopt vast.”

Zorg voor kankerpatiënten onder druk

De ziekenhuizen zeggen voorbereid te zijn op een stijging in het aantal patiënten, maar die toename gaat veel sneller dan verwacht. „Bovendien is het ziekteverzuim onder ons verpleegkundig- en medisch personeel groter dan in de eerdere golven.” Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen zijn de ziekenhuizen genoodzaakt de coronazorg verder op te schalen en reguliere zorg af te schalen. „En juist hier zit de grens.”

Door de toestroom coronapatiënten, dreigen de ziekenhuizen te moeten snijden in de oncologische zorg, oftewel de zorg voor kankerpatiënten. „Dat is onverantwoord. Bovendien zijn er vele duizenden andere patiënten die al maandenlang wachten op een behandeling. De noodzaak om deze mensen te helpen neemt elke dag toe.”

Ziekenhuizen: ‘Begin met boosterprik’

De ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat het een kwestie van tijd is voordat ook in andere delen van Nederland de zorg vastloopt en ook daar een zorginfarct ontstaat. Daarom willen ze dat de Hugo de Jonge per direct maatregelen neemt. Vooral het toedienen van een boosterprik kan volgens de ziekenhuizen het verschil maken. In omringende landen, zoals België, gebeurt dat al.

„Begin per direct met de zogenaamde ‘boosterprik’ voor de meest kwetsbare patiënten en alle zorgverleners in Nederland om de druk op de zorg te verminderen. Alle omringende landen zijn hier inmiddels mee begonnen. Er is geen dag te verliezen”, aldus de ziekenhuizen.

Enorme drukte bij GGD-testlijnen: ‘Wilt u over een half uur nog eens bellen?’

Niet alleen in ziekenhuizen is het erg druk, ook de telefoondienst voor coronatestafspraken van de GGD draait overuren. Wie de coronalijn belt, krijgt te horen: „Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. We kunnen u daarom niet te woord staan. Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog eens bellen?”

Ook online zijn er veel problemen. Vooral in de grote steden zijn soms helemaal geen testplaatsen meer beschikbaar.



8/ Dinsdagochtend: voor het eerst "Geen testplaats gevonden" in ALLE grote steden. #COVID19NL #coronatest

Een deel van het probleem is dat het afsprakensysteem niet overweg kan met de piek 's morgens. @GGDGHORNL daar moet toch wat aan te doen zijn? pic.twitter.com/7GOg0bPy2u — Han-Kwang Nienhuys (@hk_nien) November 9, 2021