Arie Boomsma niet blij met kabinet: ‘QR-code in sportscholen dubieus’

De QR-code geldt waarschijnlijk, na de persconferentie van vanavond, ook voor sportscholen en zwembaden. En daar is niet iedereen het mee eens. Sportschoolhouder Arie Boomsma vindt het „een dubieus besluit” en zwembaden laten weten niet mee te werken aan het QR-systeem.

Vanavond kondigen demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge de nieuwe coronamaatregelen aan. Naast mondkapjes, de anderhalvemeter en het thuiswerkadvies, gaat ook de QR-code op meer plekken gelden. Waaronder in de sportschool en zwembaden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iemand schreef gister dat hij de sportschool financieel steunde tijdens de lockdown, maar zou de sportschool nu ook ongevaccineerde steunen door ze binnen te laten. Erg sterk 💪🏼 #sportschool — MaRs (@trotsie) November 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg QR-code en #sportschool, en ineens wil iedereen sporten 😂 — Sarah van Dee (@sarahvandee) November 2, 2021

Arie Boomsma verbaasd over beluit sportscholen en QR-code

Sportschoolhouder Arie Boomsma sprak zich al eerder uit toen sportscholen tijdens lockdowns dichtbleven. Ook nu is hij het niet eens met de komende maatregelen. Hij noemt de invoering van de QR-codes een „negatieve ontwikkeling” en een „dubieus besluit”, tegen RTL Boulevard.

Wat de sportschoolhouder niet begrijpt is dat de overheid „gezondheid in een gezondheidscrisis” vergeet. „Dat ze ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in beweging komen en aan die weerstand gaan werken. In plaats daarvan wordt nu juist de drempel verhoogd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als #sportschool eigenaren als Arie #Boomsma zich verzetten tegen de #QR code, dan komt dat volstrekt ongeloofwaardig over. #Handhaven bij de deur is in het belang van iedereen. — Frans Gabler (@fjgabler) November 2, 2021

Zwembaden doen niet mee

Reden voor de invoering is de druk op de zorg van de afgelopen tijd. Volgens ic-arts Diederik Gommers liggen meer dan 220 coronapatiënten op de ic en meer dan 1100 in het ziekenhuis. Volgens Boomsma weten we inmiddels welke mensen op de ic belanden. Daarmee duidt hij op het feit dat veelal mensen met overgewicht of onderliggende oorzaken hier terechtkomen. „Nergens gaat het over gezondheid. Dat is onverklaarbaar. Ik hoop dat het nog anders gaat. Maar ik vrees dat het toch gaat gebeuren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijna 8 op de 10 mensen op de IC’s met Corona heeft overgewicht. Wat doet de @hugodejonge? 👉🏼 De sportscholen dichtgooien voor #ongevaccineerden. Knap hoe #HugodeQRankzinnige het voor elkaar krijgt om wanbeleid, waanzin en discriminatie te combineren met de #coronapas. pic.twitter.com/VtpBUuuSuT — Ghislen Nysten (@GhislenNysten) November 1, 2021

Zwembaden en zwemscholen gaan niet meewerken aan het invoeren van een QR-code. Dat lieten de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), Eerste Nederlandse Vak Opleiding Zwemonderwijzers (ENVOZ) en ZwemOnderwijs Nederland (ZON) vandaag weten. Volgens deze organisaties sluit je met een QR-code een grote groep zwemleerlingen buiten. Ook noemen zij de uitvoering onhaalbaar door grote personeelstekorten. En vrezen de organisaties voor een „stroom aan opzeggingen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

8. Dus hou de #sportscholen die het afgelopen jaar miljoenen hebben geïnvesteerd in goede ventilatie gewoon open voor mensen die gezond en fit willen blijven en niet gevaccineerd zijn. — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 1, 2021

Lijnrecht tegenover overheid

De organisaties vertegenwoordigen honderden zwembaden en zwemscholen. Zij benadrukken dat ouders, banenzwemmers en zwemschoolhouders in paniek zijn. „De route van de overheid om vaccinaties te stimuleren die nu ingezet lijkt te worden bij de zwembaden is een stap te ver”, stellen zij.

Wel laten de organisaties weten andere maatregelen te treffen. Zij zijn bereid om de anderhalve meter en mondkapjesplicht her in te voeren. „Mocht het kabinet de QR-code wel invoeren vanaf vrijdag, dan zullen de zwembaden en zwemscholen lijnrecht tegenover de overheid komen te staan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.