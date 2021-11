Ruim duizend coronabesmettingen op ADE: ‘Wij schrikken hier niet van’

Meer dan duizend mensen hebben vorige maand waarschijnlijk het coronavirus opgelopen door het Amsterdam Dance Event (ADE). Zeker 1027 besmettingen worden gelinkt aan bezoekers van het dance-evenement, en het werkelijke aantal ligt mogelijk nog hoger. De positief geteste mensen komen uit het hele land, laat de GGD Amsterdam weten.

Het Amsterdam Dance Event werd van 13 tot en met 17 oktober gehouden. In totaal zijn ongeveer 300.000 kaarten verkocht, bezoekers hadden een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te komen. Bij evenementen die binnen waren, mocht maar 75 procent van het maximale aantal bezoekers worden toegelaten.

Ruim duizend besmettingen na ADE

Tijdens ADE waren er 350 evenementen op 140 locaties en bij zeker 83 van die evenementen hebben volgens de GGD meerdere besmettingen plaatsgevonden.

Niet iedereen die positief test na ADE, geeft dat ook door, volgens de GGD. Bovendien houden sommige mensen het bij een zelftest, en laten ze zich niet testen door de GGD. Verder waren er ook buitenlandse bezoekers. Daarom houdt de Amsterdamse GGD er rekening mee dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even voor de duidelijkheid, ze waren toch getest of een geldige QR? Amsterdam Dance Event: 1027 besmettingen, 300.000 verkochte kaarten https://t.co/4Iw75UJean via @telegraaf — Cornelis (@CornelisRobertu) November 2, 2021

Op sociale media reageren mensen op het nieuws: de één verbaasd, de ander boos. Zo vraagt iemand zich af hoe er zoveel besmettingen uit ADE zijn gekomen. Zijn reactie luidt: „Meer dan 1000+ besmettingen op ADE. Toegang alleen met QR-code. De ongevaccineerden waren getest en corona-vrij verklaard. Wie besmet wie?” Ook roepen mensen dat ze de anderhalve meter weer terugwillen. Op Twitter luidt een boze reactie: „Verder werkt die coronapas top hoor, neem VOORAL geen extra maatregelen. Kunnen we lekker dansen, boeiuh dat mensen straks met een hartaanval op straat mogen sterven!”

‘Hier schrikken wij niet van’

De organisatie van ADE laat weten niet te schrikken van deze besmettingen. „Duizend besmettingen op zo’n 300.000 bezoekers is niet veel, een percentage van van 0,27 geloof ik”, aldus een woordvoerder van het muziekevenement. Hij geeft aan dat burgemeester Halsema van Amsterdam vandaag in het radioprogramma Spraakmakers juist nog een compliment gaf aan het ADE. „Voor het op de juiste manier naleven van de regels.”

De zegsman van het festival geeft verder aan niet te vrezen voor meer besmettingen door het ADE. „Nee, het is meer dan twee weken geleden. Met een incubatietijd tussen de vijf en tien dagen zou dat nu duidelijk moeten zijn.”

Nieuwe persconferentie spannend voor evenementensector

Waarschijnlijk kunnen de boze twitteraars vanavond hun hart ophalen, want dan zullen er opnieuw strengere coronamaatregelen worden aangekondigd. Volgens de verwachting zal het kabinet de mondkapjes in publieke binnenruimten en bij contactberoepen vanaf vrijdag terug wil brengen. Ook moeten mensen dan op meer plaatsen hun coronapas tonen, zoals in de sportschool en op zogenoemde doorstroomlocaties zoals musea. Het thuiswerkadvies wordt waarschijnlijk ook aangescherpt. Mensen moeten zo mogelijk de helft van hun werk vanuit huis gaan doen, meldden ingewijden.

Of de anderhalvemetersamenleving weer terug gaat komen, is nog de vraag. Zoals het ernaar uitziet kunnen geplande evenementen zoals dancefeesten of festivals gewoon doorgaan, waarbij je als gevaccineerde geen afstand hoeft te houden van anderen. Toch zal het nog even spannend zijn voor de evenementensector, want een nieuwe invoering van de anderhalve meter-regel zal voor grote klappen zorgen. Vanavond om 19.00 uur hoor je tijdens de persconferentie wat je de komende tijd kunt verwachten.