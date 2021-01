Dikke buiken lopen meer gevaar bij coronabesmetting, heupvet minder riskant

Heb je een dikke buik, dan is het extra oppassen geblazen met corona, stellen onderzoekers. Heupvet daarentegen is niet zo erg.

We horen het al sinds de uitbraak: mensen met obesitas lopen extra coronagevaar. Maar niet iedereen met overgewicht loopt extra risico bij een besmetting met Covid-19, blijkt uit recent onderzoek in Franciscus Gasthuis & Vlietland. En het is ook echt niet zo dat je met die paar bijna onvermijdelijke extra coronakilo’s nu extra bang hoeft te zijn.

Dikke buik coronabesmetting

Wat wel riskant is: een grote buikomtrek. We hebben het hier niet over een klein welstands- slash coronabuikje, maar over een flinke buik. Minder belangrijk is vet rond de heupen. „De plaats waar het vet zit, is belangrijk voor het risico op een ongunstig verloop bij Covid-19″, zegt arts-onderzoeker Cathelijne van Zelst. Een extra motivatie dus om in het nieuwe jaar van je buik af te komen. Al kan-ie soms ook best handig zijn, merkten kijkers gisteren op tijdens het dating-programma Lang Leve de Liefde.



Onderzoek overgewicht

Van Zelst coördineerde samen met arts in opleiding Thijs Janssen een onderzoek naar overgewicht bij Covid-19. Beiden werken op de afdeling Longgeneeskunde van Franciscus Gasthuis & Vlietland als arts-onderzoeker.

Ze volgden 86 patiënten met Covid-19 vanaf het moment dat ze op de Spoedeisende Hulp kwamen. Bij iedereen maten ze de omtrek van de buik en van de heup. De verhouding van die twee vertelt of er teveel vet in de buik zit. Van deze groep kregen 31 patiënten ernstige problemen met hun longen: ze kregen vervolgens veel zuurstof toegediend of werden opgenomen op de IC. De onderzoekers vergeleken de buikomvang van deze groep met de patiënten die een milder verloop van de infectie hadden.

Indicatie

„Een dikke buik verslechtert je kansen als je Covid-19 krijgt”, stelt Janssen. „Het is een onafhankelijk risico, los van leeftijd, geslacht, of andere ziekten, zoals het metabool syndroom.” De onderzoekers bekeken ook andere symptomen van een slechte levensstijl, zoals hoge bloeddruk en cholesterol, maar vooral de buikomvang blijkt een goede indicatie van het risico bij Covid-19.

„Minder eten en meer bewegen is altijd een goed idee. Zeker in deze coronatijd is een gezonde levensstijl een goed voornemen”, vervolgt Janssen. „Deze pandemie laat zien hoe belangrijk dat is.”

Hun bevindingen zijn gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open Respiratory Research.



