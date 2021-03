Mensen missen sportschool: ‘Trainen beste schild tegen epidemieën’

Gif’jes van bezwete spierbundels, mensen die de leg press prefereren boven de kappersstoel en andere hartenkreten van sporters circuleren op social media. Het is dan ook hoogste tijd dat de sportscholen weer opengaan, vinden veel sportliefhebbers. Want laten we eerlijk zijn: van binnen zitten en niets doen worden de meeste mensen niet heel vrolijk. En natuurlijk kun je thuis sporten met behulp van YouTube-video’s, of een rondje park doen, maar voor velen is de motivatie heel ver te zoeken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Super fijn dat we weer mogen winkelen, onze haren en nagels weer mogen laten doen. Maar ik heb toch veel liever dat de sportscholen open gaan.. 🏋🏽‍♀️🤸🏻‍♂️#wewillenweer sporten, gezond en fit blijven. — Duygu Akçay (@Ahimsa147) February 24, 2021

Een ruime meerderheid verwacht dan ook dat Nederlanders fitter (92,6 procent) en gelukkiger (89,3 procent) worden als de sportscholen weer open gaan. Acht op de tien respondenten maken zich zelfs zorgen over de mentale gezondheid van mensen in de lockdown.

Dit en meer blijkt uit onderzoek in opdracht van branchevereniging NL Actief. Het onderzoek sluit aan bij een grote landelijke actie deze week vanuit de branche, waarbij het belang van sporten in sportscholen onder de aandacht wordt gebracht.

Landelijke actie: #wewillenweer



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We willen weer! Want sporten is essentieel voor je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Deel deze boodschap met de hashtag #wewillenweer en laat zien dat ook jij staat te springen om weer in de club te sporten. Veilig en verantwoord. #wewillenweer #nlactief pic.twitter.com/e9JwHvx32y — NL Actief (@nlactief) February 22, 2021

De branchevereniging NL Actief besloot het onderzoek uit te voeren nadat sportscholen letterlijk duizenden oproepen en steunbetuigingen ontvingen van leden die staan te springen om te sporten. Het merendeel van de leden heeft ondanks de lockdown toch besloten om hun sportschool te steunen, of om meteen weer te gaan sporten als die open zouden gaan (97 procent).

De Nederlandse fitnessbranche is blij met deze steun. NL Actief start daarom een campagne waarin het belang van sporten in de sportscholen centraal staat. Onder de hashtags #wewillenweer #sportscholenopen worden diverse activaties opgezet. NL Actief directeur Ronald Wouters: „We vragen de overheid om de sportscholen gedeeltelijk te openen, zoals dat voor 15 december het geval was. Dus met controle op het aantal mensen, een goede spreiding en goede luchtzuiveringssysteem.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook bij Total Fit in Vlijmen steunen we deze actie!

Fitheid, gezondheid en immuniteit als preventiemiddel. Onze leden, en 3 miljoen andere leden van Nederlandse fitnesscentra willen weer aan de slag in hun vertrouwde sportomgeving. #sportscholenopen #wijwillenweer #gezondheid pic.twitter.com/lzP6CtSTVF — Total Fit Vlijmen (@TotalFitVlijmen) February 27, 2021

Schild tegen pandemie

Voor veel respondenten is de sp12ortschool een plek om hun hoofd leeg te maken (75,3 procent). Veel mensen missen tijdens de sluiting de motivatie om te sporten (73 procent), het sociale aspect (66 procent) en/of de juiste fitnessapparatuur (70 procent) om thuis te sporten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sportschoolhouder Arie Boomsma, die zich tijdens de lockdown ook prima vermaakte in en rondom z’n huis met stoel tot wc-rollen, zoals hij regelmatig liet zien op social media, vindt het onverstandig dat de overheid steeds de sportscholen sluit tijdens lockdowns. „Dit zijn de plekken waar mensen aan hun gezondheid en dus aan hun weerstand tegen het virus werken. De druk op de zorg wordt juist vergroot door alle fysieke en mentale kwalen als gevolg van bewegingstekort, winterdips en het gebrek aan perspectief”, stelt hij. „Trainen en bewegen is het beste schild tegen epidemieën als Covid-19 en overgewicht. Sportscholen spelen op sociaal, fysiek en mentaal gebied een onmisbare rol in de samenleving, zo blijkt nog eens uit dit onderzoek.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gezondheid

Negen op de tien respondenten van het onderzoek vinden dat sportscholen belangrijk zijn voor de volksgezondheid en dat ze een positieve rol spelen bij de mentale en fysieke gezondheid van mensen, zo blijkt uit het onderzoek. De meerderheid (54 procent) vindt het dan ook gek dat ze dicht zijn, terwijl Nederlanders worden geacht aan hun gezondheid te werken.

Volgens NL Actief directeur Wouters zijn sportscholen essentieel en is sporten net zo belangrijk als je dagelijkse brood en onderwijs. „Sport is geen recreatie, maar een belangrijke factor voor de volksgezondheid. Nu meer dan ooit. Sport en bewegen zou dan ook onderdeel moeten zijn van onze essentiële dienstverlening, net zoals dat recent in Spanje is doorgevoerd”, zegt Wouters. „In Nederland ben ik daarom een burgerinitiatief gestart om dit voor elkaar te krijgen, zodat we altijd onze mentale en fysieke gezondheid op peil kunnen houden.”

Extreem lage besmettingsgraad

Als de sportscholen straks weer opengaan, kunnen ze met vertrouwen weer aan de slag. Zeven op de tien ondervraagden hebben vertrouwen in de maatregelen die sportscholen nemen tegen corona. Uit internationaal onderzoek2 uit december vorig jaar, waarbij 115 miljoen bezoeken in 14 landen (waaronder Nederland) zijn geregistreerd, blijkt dat de besmettingsgraad bij sportscholen slechts 0,00001 bedraagt. Een heropening met maatregelen zoals online registratie, trainen in tijdvakken en met voorlopig gesloten kleedkamers zien zij als effectief.