Twee nieuwe verdachten opgepakt in zaak kopschoppers Mallorca

De woningen van de Hilversummers zijn doorzocht. Aanstaande vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Inmiddels beschikt justitie over dertig verklaringen over het geweld in badplaats El Arenal op Mallorca. Het onderzoek richt zich op twee vechtpartijen, die het gevolg waren van een hevige ruzie in een horecagelegenheid.

Het OM zegt van een aantal getuigen nieuwe beelden te krijgen die zij in de ochtend van 14 juli hebben gemaakt in het café of op de boulevard in El Arenal, Mallorca. Het OM roept iedereen die meer weet over de zaak, of over mogelijke verdachten, zich te melden.



Andere verdachten

In totaal zijn er in deze zaak vijf verdachten aangehouden van 18 en 19 jaar, allemaal afkomstig uit Hilversum. De eerste verdachte is de 19-jarige Sanil B. Hij werd 4 augustus opgepakt. De tweede verdachte, de 18-jarige Hein B., is 6 augustus opgepakt. Beide mannen zijn inmiddels voorgelegd aan de rechter, waarna hun voorarrest is verlengd met negentig dagen. Naast de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman, worden de twee ook verdacht van het mishandelen van een vriend. Sanil B. was volgens het OM eerder die nacht ook betrokken bij een mishandeling bij een horecagelegenheid op Mallorca.

De derde verdachte, Mees T., is 13 augustus opgepakt. Zijn voorarrest is verlengd met twee weken. Hij zou bij beide geweldsincidenten betrokken zijn geweest. Hij staat mogelijk over twee dagen voor de raadkamer.

Klopjacht

De gebeurtenissen in Mallorca hebben tot veel ophef gezorgd in Nederland. Zo vonden veel mensen dat het OM te veel tijd nam om verdachten aan te houden. Ook is er online veel over de zaak gesproken, en zoeken mensen op social media hard naar mogelijke daders. Op GeenStijl verscheen bijvoorbeeld een namenlijst, waar mogelijke verdachten met naam en toenaam worden genoemd.

De vader van de 19-jarige Mallorca-verdachte deed zijn verhaal bij Hart van Nederland op SBS 6. „Als ouder denk je: ‘Wat heb ik gedaan, wat heb ik verkeerd gedaan?’”, vertelde hij. Volgens de zoon van de man was een vriend van Carlo de aanstichter van de ruzie.