Zestien dagen na fatale mishandeling Mallorca nog geen aanhoudingen: ‘Er is iets grondig mis’

Ruim twee weken nadat Carlo Heuvelman (27) in Mallorca zó ernstig werd mishandeld dat hij overleed, lopen de daders nog vrij rond. In de nacht van 13 op 14 juli werd Heuvelman in elkaar geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Meteen vluchtten de jongens naar Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot op heden nog niemand opgepakt. En dat zorgt voor flink wat ophef.

„Geen enkele aanhouding, geen enkel verhoor vooruitlopend op het vertaalde dossier. Er is iets grondig mis”, valt te lezen op sociale media. En het is niet slechts één persoon die er zo over denkt. Sterker nog, er zijn mensen die het heft in eigen handen dreigen te nemen. En daar is het OM niet blij mee. Zij geven aan dat iedereen die zulke bedreigingen uit, ook richting een officier van justitie, mogelijk een straf te wachten staat. „Bij strafbare feiten, zoals bedreiging of opruiing, zal worden ingegrepen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is 16 dagen geleden dat Carlo op 14 juli door 8 kopschoppers werd doodgeschopt op Mallorca. Op 15 juli was het tuig halsoverkop weer in NL. Geen enkele aanhouding, geen enkel verhoor vooruitlopend op het vertaalde dossier.

Er is iets grondig mis @Het_OM #carloheuvelman — Frans Nijhof (@frans_nijhof) July 30, 2021

‘Heksenjacht’ op verdachten mishandeling Mallorca en officier van justitie

Op GeenStijl verscheen enkele dagen geleden een namenlijst, waar alle verdachten met naam en toenaam worden genoemd. Voor veel mensen aanleiding om hen te bedreigen, wat voor het OM een teken was beveiliging te regelen voor de groep. Volgens het OM kan zo’n namenlijst zelfs een tegenovergesteld effect hebben, en juist zorgen voor strafvermindering. Ze noemen het een „digitale heksenjacht”.

Maar niet alleen de verdachten zélf worden bedreigd. Er ging namelijk een gerucht rond dat een officier van justitie familie zou zijn van één van de verdachten, en de zaak daarom zo lang voortduurt. Het OM zag zich genoodzaakt dat te ontkrachten. Voor veel mensen is dat een teken dat de „angstaanjagend domme heksenjacht” uit de hand loopt.

Enkele dagen geleden zei iemand op Twitter namelijk dat officier van justitie Nadine Franken de moeder zou zijn van één van de jongens. Het duurde niet lang of er ontstond een heksenjacht. Ook een foto van Franken werd verspreid. Dat het OM zelf een gerucht ontkracht, gebeurt niet vaak. Aan De Telegraaf heeft het OM bevestigd dat Franken op geen enkele wijze familie is van een van de jongens. Ze is niet de moeder, maar bijvoorbeeld ook niet een tante.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als het OM zich genoodzaakt voelt zoiets naar buiten te brengen, zegt dat in mijn ogen iets over de krankzinnige en angstaanjagend domme heksenjacht die op dit moment gaande is. Ongekend. Stop hiermee. https://t.co/Yla8lvWKD9 — Juriaan de Vries (@JuriaandeVries) July 29, 2021

Geen aanhoudingen

Dat er tot nu toe geen aanhoudingen zijn verricht, wekt bij heel wat mensen argwaan. Ook omdat het OM volgens Johan Derksen geen mankracht heeft om hem te beveiligen, maar de zaak wel van Spanje wil overnemen. Volgens het OM is het echter niet zo simpel. Omdat het dossier over de mishandeling is overgedragen van Spanje naar Nederland, gaat er wat tijd overheen.

Zo stelt het OM: „Het Spaanse onderzoeksdossier wordt zo snel mogelijk vertaald. Tegelijkertijd doet de politie onder leiding van twee zaaksofficieren van parket Midden-Nederland eigen onderzoek. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt.”

Ook meldt het OM dat zodra er meer te melden is over dat onderzoek, ze dat bekendmaken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.