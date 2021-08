Antizuivelcampagne moet stoppen van de rechter, Dier&Recht in hoger beroep

Dierenbelangenorganisatie Dier&Recht heeft gisteren een kort geding verloren tegen boerenorganisatie Agractie over haar Stoppen met Zuivel campagne. Dier&Recht moet gedwongen stoppen met de antizuivelcampagne. Dat komt doordat het ernstige dierenleed op de posters van de campagne volgens de rechter de vrijheid van meningsuiting overschrijdt. Op sociale media barst de discussie inmiddels los.

De rechter doelt op een filmpje op de website van Dier&Recht. Dat zou namelijk schadelijk zijn voor de melkveehouderijsector. Dier&Recht krijgt 48 uur de tijd om de campagneposters over ernstig kalverleed te verwijderen uit de zeven steden waar de antizuivelcampagne nog van kracht is. Bovendien moest ‘de advocaat van de dieren’ binnen vier uur de campagnefoto van een kalf in een kruiwagen van haar eigen website verwijderen. Gebeurt dat niet, dan geldt er een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

Ernstig dierenleed

In haar campagne beweerde Dier&Recht dat het consumeren van zuivel tot ernstig dierenleed leidt. Op één van de onderwerpen van haar antizuivelcampagne is een poster van kalfje in een kruiwagen te zien met de tekst: „Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.” Advocaten van Agractie wisten de rechter ervan te overtuigen dat het scheiden van pasgeboren kalveren het dierenwelzijn juist bevordert . Het voorkomt ziektes, en zorgt voor minder ongelukken in de stal.

Dier&Recht heeft besloten in hoger beroep te gaan.

Gemengde reacties na antizuivelcampagne Dier&Recht

Op Twitter is de discussie inmiddels losgebarsten. Veel gebruikers uiten zich negatief over de ‘onwaarheden’ die Dier&Recht verspreidde in haar antizuivelcampagne. Zo twittert iemand: „Stoppen met zuivel is het domste dat je kunt doen!” Een andere twitteraar vult aan: „Mag ik #StoppenMetZuivel laten veranderen in #StoppenMetZeiken?”

Andere gebruikers staan aan de kant van Dier&Recht. Zij pleiten juist voor de antizuivelcampagne. Een voorstander schrijft bijvoorbeeld: „Boerenbelang weegt dus zwaarder dan dierenbelang. Geld is meer waard dan levens, dat blijkt maar weer.”



— Boyd (@Boyd__) August 23, 2021



— Janahaven (@Janahaven1) August 23, 2021



