Dit weten we over de mishandelaars van overleden Carlo (27) op Mallorca

De 27-jarige Carlo die op Mallorca overleed na een vechtpartij, werd mishandeld door een groep jongens uit het ’t Gooi. De jongemannen proberen uit handen te blijven van de Spaanse politie, die hen momenteel in Nederland op de hielen zit.

Steeds meer details over de beruchte nacht van vorige week aan het strand van Palma worden duidelijk. Dertien verdachten, acht geïdentificeerde Gooise Nederlandse jongens, waarvan twee die de genadeklappen en -schoppen uitdeelden. Allemaal volwassen, maar niet ouder dan 20 jaar. Ze wonen in Bussum of Hilversum en misdroegen zichzelf volledig vorige week op het Spaanse eiland. Na een avond stappen raakten zij in een vechtpartij verzeild met een vijftal andere Nederlandse jongens uit Waddinxveen. Eentje van hen overleed, de 27-jarige Carlo.

Twee jongens blijken dus verantwoordelijk voor de doodsklappen. Carlo kreeg deze vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tegen zijn hoofd en werden hem fataal. Afgelopen zondag overleed hij in het ziekenhuis.



Slachtoffer kopschophorror Mallorca is Carlo (27) uit Waddinxveen https://t.co/iVEomZvzmA — GeenStijl (@geenstijl) July 19, 2021

Gooise mishandelaars hangt zware straf boven het hoofd

Poging tot doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of zelfs moord? De verdachten beseften zich waarschijnlijk niet wat hun haantjesgedrag uiteindelijk zou veroorzaken. Spaanse media berichten dat de Nederlanders niet wegkomen met hun daden. De Gooise jongemannen vlogen afgelopen donderdag halsoverkop terug naar Nederland, om zo uit de handen van de Spaanse politie te blijven. Eén 18-jarige jongen van de groep bleef achter voor de sleuteloverdracht van hun Spaanse villa, niet veel later werd hij gearresteerd. Hij bleek geen klappen uitgedeeld te hebben en werd uiteindelijk vrijgelaten.

De gevluchte jongens willen berecht worden in Nederland. Maar of dat lukt, is de vraag. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) twijfelt sterk hieraan. Het Spaanse Última Hora schrijft dat de rechtbank in Palma vandaag arrestatiebevelen uitvaardigt. Als het aan de Spaanse politie ligt worden de Nederlanders in Spanje berecht. Ze begingen hun daden immers op Spaanse grond. Nederlandse en Spaanse politie werken momenteel samen aan de zaak.



Over zinloos geweld en het verschil tussen berecht/veroordeeld te worden in Spanje of Nederland: vergelijkbare delicten als de gewelddadige dood van Carlo op Mallorca leidden hier tot celstraffen van 15 tot 17 jaar. https://t.co/9U2cvPEuwX — edwin winkels (@edwinwinkels) July 21, 2021

Verdachten mishandeling Mallorca nog in Nederland

Maar advocaten beschermen de verdachten goed om zo overlevering aan Spanje te voorkomen. Zowel op Mallorca als in Nederland werken advocaten voor de Gooise jongens. En het Nederlandse OM is nog in afwachting van een rechtshulpverzoek uit Spanje. Aanhouding van de verdachten volgt pas daarna.

De advocaten van de verdachten pleiten voor een Nederlands strafproces. Advocaat Jaap-Willem Roozemond sprak: „De verdachten zijn Nederlands, het slachtoffer ook. Er is geen reden om de verdachten aan Spanje uit te leveren.” Maar daar denkt justitie anders over. Volgens hen mogen Nederlanders zich niet op een vakantie misdragen om vervolgens in Nederland te worden berecht. Het zal voor de Gooise jongens moeilijk worden om uit handen van de Spaanse politie te blijven.

Noodlot voor Carlo

De groep jongens werd eerder op de beruchte avond al uit een kroeg gezet vanwege vervelend gedrag. Daarna werden voorbijgangers het doelwit. De vijf andere Nederlanders die zij aanvielen, raakten gewond. Carlo wachtte het noodlot. Op camerabeelden was te zien wat er die nacht gebeurde. Tegen Hart van Nederland vertelde ooggetuige Robin (22) over de mishandeling. „Voor mijn gevoel liep het in een seconde helemaal uit de hand”, vertelt hij.



