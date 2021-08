Vader van Mallorca-verdachte doet verhaal: ‘Aanstichter was vriend van Carlo’

De 19-jarige Sanil B. werd gisterochtend opgepakt voor twee mishandelingen op Mallorca. Carlo Heuvelman (27) kwam daarbij om het leven. Wat er precies gebeurde die nacht, is nog niet duidelijk. De vader van Sanil doet zijn verhaal en legt uit dat het niet zo zwart-wit is als het lijkt.

Vader Younnes vertelt aan Hart van Nederland over zijn zoon en belicht zijn kant van het verhaal. Hij is zelf jeugdwerker en vertelt dat hij jongeren juist leert om niet te vechten. „Moet je nagaan.” Sanil B. uit Hilversum raakte betrokken bij de fatale mishandeling in Mallorca. „Als ouder denk je: ‘Wat heb ik gedaan, wat heb ik verkeerd gedaan?'”, vraagt vader Younnes zich hardop af.

Sanil B. verdacht van twee mishandelingen Mallorca

Tijdens de bewuste avond vinden twee vechtpartijen plaats. Bij de eerste vechtpartij wordt de overleden Carlo tegen zijn hoofd getrapt. Bij de tweede gebeurtenis is ook een vriend van Carlo tegen zijn hoofd geschopt. Sanil B. wordt verdacht van twee keer poging tot doodslag. Hij was herkenbaar in beeld op camerabeelden.

Twee keer schoppen tegen het hoofd van twee verschillende slachtoffers dus, maar volgens Sanil B. zit dit anders. „Hij zegt: ‘Papa, ik heb nooit iemand tegen het hoofd geschopt. Er was een vechtpartij en het ging zo snel. Toen zijn we naar huis gerend”, vertelt zijn vader tegen Hart van Nederland.

„Het zijn geen vechtersbazen die met verkeerde intenties naar Mallorca gingen”, vertelt hij. Volgens de vader zei iemand tegen de Gooise jongens dat ze hun mond moesten houden. „Ondertussen waren ze al veroordeeld in de media.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sanil B. is overigens een van de twee verdachten die zich vrijwillig bij de politie hebben gemeld. De dag na aankomst in Nederland. — Marcel ☁ (@marcelvandenber) August 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sanil B. niet verdacht van het kopschoppen van Carlo maar van TWEE eerdere kopschopacties…”mijn zoon is zo aardig”.. wie leeft er in een droomwereld? Pfff…hoop dat ze allemaal hun straf krijgen! — Gerda✨💟 (@Gerdalletje) August 5, 2021

Vader Younnes vertelt ander verhaal over vechtpartij

Volgens Sanil zou de aanstichter van de vechtpartij een vriend van de overleden Carlo zijn. „Een jongen gedroeg zich agressief. Misschien had hij drugs gebruikt. Die is begonnen. Dat is die vriend van Carlo. Hij is begonnen met het uitlokken van de ruzie”, aldus Younnes.

In de uitzending verschijnt ook een video van de bewuste avond. Gefilmd met een telefoon. Sanil B. stuurt deze video later naar zijn vader. Daarop is te zien dat de jongen waar B. het over heeft door een eigenaar uit een club wordt gezet. De eigenaar zou de vriendengroep van B. hebben aangemoedigd om weg te gaan. „Als ze dat hadden gedaan, was het mooi geweest”, vertelt zijn vader.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zal de ouder van de verdachte die Carlo Heuvelman daadwerkelijk de fatale schoppen heeft gegeven ook een interview gaan geven?

Of durft alleen de vader van Sanil B. dat? — Annette (@Annette13147082) August 5, 2021

Medeleven met ouders van Carlo

Maar daarna volgt de confrontatie die uiteindelijk leidt tot de dood van Carlo. „We zijn kapot”, vertelt Younnes. „Mijn vrouw heeft sindsdien bijna niks gegeten. Ze denkt meer aan de ouders van Carlo. Wij leven in een nachtmerrie.” Maar volgens de vader is het voor de ouders van Carlo nog erger. „Zij krijgen hun kind nooit meer terug.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sanil B. is opgepakt, maar wordt niet verdacht van de fatale trap. Heb zo het voorgevoel dat niemand gaat boete voor de fatale trap aan #carloheuvelman omdat het bewijs ontbreekt wie die trap gegeven heeft en de vrienden gaan elkaar niet nooit aanwijzen. #kopschoppers @mallorca — DRS (@achtertnieuws) August 4, 2021

OM krijgt nieuwe beelden Mallorca

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland krijgt nieuw beeldmateriaal van het fatale Nederlandse uitgaansgeweld op Mallorca. De Spaanse politie is daarmee op de proppen gekomen, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving in De Telegraaf. Ze kon niet zeggen of het beelden zijn van camera’s aan de boulevard in El Arenal, vlakbij de hoofdstad Palma, zoals de krant schrijft.