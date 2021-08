Rutte: ‘Nu geen aanleiding voor nieuwe coronamaatregelen’

Voor nu dalen de coronabesmettingen in Nederland voldoende, vindt demissionair premier Mark Rutte. Er is op dit moment dus „geen aanleiding” voor nieuwe of verscherpte coronamaatregelen. Dat liet hij vandaag weten tijdens een coronapersmoment.

Er zijn vandaag wel wat meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren daalde het aantal nog licht. Op dit moment liggen er 690 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er zeventien meer dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Rutte: ‘Nu geen aanleiding voor nieuwe coronamaatregelen’

Voor het persmoment werd al niet verwacht dat Rutte een verandering rondom de coronamaatregelen zou aankondigen. Dat komt omdat er vrijdag weer een persconferentie op de planning staat. Dan zullen hij en demissionair zorgminister Hugo de Jonge aankondigen hoe het beleid er de komende tijd uit zal zien. Ze hebben daarvoor nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT) aangevraagd, maar Rutte wilde daar niet op vooruitlopen.

Mogelijk vertellen Rutte en De Jonge ons vrijdag wat er met evenementen die in september gepland staan, gaat gebeuren. Op dit moment zijn meerdaagse evenementen tot september niet toegestaan, eendaagse evenementen mogen alleen met een maximum van 750 bezoekers doorgaan.

Gratis zelftesten voor alle Nederlanders

Vanochtend bleek dat alle Nederlandse huishoudens binnenkort een brief krijgen, waarmee ze twee gratis zelftests kunnen bestellen. De eerste brieven zouden morgen al op de mat moeten vallen. De testen zijn vooral bestemd voor vakantiegangers, om zo de kans te verkleinen dat zij anderen besmetten. Ze kunnen het virus namelijk ongemerkt onder de leden hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

✉️ Hou je brievenbus in de gaten voor gratis zelftesten. Vanaf morgen vallen er brieven op de mat met uitleg hoe elk huishouden in Nederland online 2 zelftesten gratis kan bestellen. Meer informatie ⤵️https://t.co/auMpqQWpAO pic.twitter.com/4LKwA7DnrH — Ministerie van VWS (@MinVWS) August 9, 2021

Maar door het moment waarop de brieven worden verstuurd, en de manier waarop de testen worden verspreid, zal niet iedereen die terugkomt van vakantie daar direct gebruik van kunnen maken. Volgens Rutte is de brief vooral bedoeld als bewustwordingscampagne. „Het is niet de bedoeling om heel Nederland in te smeren met zelftesten.”