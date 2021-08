Eendaagse festivals mogen doorgaan, maar met slechts 750 bezoekers

Het kabinet heeft een besluit genomen over eendaagse festivals na 13 augustus. Ze mogen doorgaan, maar wel onder strenge voorwaarden. Vanwege de snelle toename van het aantal besmettingen had het kabinet al eerder gezegd dat meerdaagse festivals geschrapt werden, zeker tot 1 september. Sommige evenementen zonder vaste zitplaatsen mogen nu toch doorgaan. Dat maakte demissionair premier Rutte vandaag bekend.

Eén van de voorwaarden is dat de festivals slechts 750 bezoekers mogen ontvangen. Ook moet het evenement in de openlucht zijn, of de tent waarin het evenement plaatsvindt, moet aan vier kanten open zijn. Dat maximum aantal bezoekers betekent voor grotere festivals als Dance Valley en Dutch Valley (14 en 15 augustus) weinig goeds. Daar komen doorgaans duizenden bezoekers op af.

Ook moeten de bezoekers van het festival of evenement een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelbewijs hebben. Ook adviseert het kabinet om vijf dagen na het festival een sneltest te doen. Als het voor festivals onhaalbaar is om onder deze voorwaarden door te gaan met hun evenement, kunnen ze gebruikmaken van de garantieregelingen, zei Rutte.

Vorige week werd aangekondigd dat festivals met overnachting tot 1 september van de baan zijn. De minister-president noemde het „op zichzelf goed nieuws” dat het aantal besmettingen daalt, maar merkte wel op dat het aantal positieve tests in Nederland nog altijd hoog is. Die laten een deel van de evenementen de komende weken nog niet toe.

Op 13 augustus neemt het kabinet nieuwe besluiten over het coronabeleid voor de komende periode. Dan wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over wat er gebeurt met evenementen in september. Het gaat dan onder meer om de Formule 1-race in Zandvoort, die voor het weekend van 5 september op de agenda staat.