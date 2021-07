Kabinet zet streep door festivalzomer, geen meerdaagse evenementen tot september

De festivalzomer is definitief afgeblazen. Het kabinet heeft vandaag besloten dat meerdaagse evenementen ook na 13 augustus en tot ten minste 1 september verboden zijn. Dat betekent dat onder meer Lowlands, Down The Rabbit Hole en Mysteryland ook dit jaar niet kunnen doorgaan.

Volgens Rutte is het op dit moment „niet verantwoord” om dit soort evenementen door te laten gaan. Het hertesten van bezoekers tijdens een festival zou logistiek niet goed te regelen zijn. Het besluit is genomen „in overleg met de evenementensector”, meldt Rutte. Organisatoren van festivals komen in aanmerking voor compensatie voor de kosten die ze al hebben gemaakt.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten tijdens de laatste coronapersconferentie al bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Ze zouden aanvankelijk pas in de tweede week in augustus laten weten wat er daarna zou gebeuren, maar festivalorganisaties wilden graag eerder duidelijkheid.

Ic-arts Diederik Gommers zei eerder vandaag al dat hij vreesde voor de festivalzomer. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is het verstandiger om de regels pas los te laten als iedereen die het wil volledig is gevaccineerd en dat moment verwacht Gommers pas in september.

Dat zou dus betekenen dat bijvoorbeeld Lowlands, dat van 20 tot en met 22 augustus gepland staat, niet kan doorgaan. Dat is nu het geval. Gommers zei daarover: „Ik ga er niet over, maar het is een moeilijk besluit. Er moet ergens besloten worden of er dan al een hoog genoeg percentage van de mensen gevaccineerd is en het dan veilig is om met een groot aantal mensen samen te komen.” Hij deed zijn uitspraken in de Vraag het Gommers-podcast van BNR.