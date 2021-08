Dit moet je weten over het nieuwe klimaatrapport: ‘Code rood voor de mensheid’

Vandaag kwam het nieuwe klimaatrapport van het IPCC uit, en het belooft maar weinig goeds. Meerdere partijen, waaronder onze regering, Greta Thunberg, Greenpeace en de chef van de Verenigde Naties (VN), kwamen al snel met reacties en oproepen. Maar wat moet je nou precies weten over dat rapport? Metro maakt het ‘behapbaar’ in een paar punten.



ClimateChange 2021: the Physical Science Basis – provides the most updated physical understanding of the climate system and #climatechange, combining the latest advances in climate science, and multiple lines of evidence. ➡️ https://t.co/uU8bb4inBB

➡️ https://t.co/4t8uyqoLXN pic.twitter.com/bUN6fQcjWY — IPCC (@IPCC_CH) August 9, 2021

Dit moet je weten over het nieuwe klimaatrapport

Vanochtend om 10.00 uur bracht het IPCC het klimaatrapport naar buiten. Van tevoren werd al gedacht dat het een waarschuwing zou zijn over hoe hoe snel het klimaat verandert en hoe schadelijk de gevolgen daarvan zijn. En dat is inderdaad zo. Het rapport onderstreept hoe dringend nodig ingrijpende maatregelen zijn.

Voor het rapport hebben wetenschappers duizenden internationale klimaatonderzoeken geanalyseerd die in de afgelopen acht jaar zijn verschenen. Op basis daarvan zijn vijf scenario’s gemaakt die elk een andere toekomst laten zien, afhankelijk van wanneer begonnen wordt met het terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen deze scenario’s gebruiken om keuzes te maken.

Opwarming van de aarde

Het ziet er niet goed uit voor de temperatuur op aarde, de komende twee decennia. Die kan namelijk met 1,5 graad stijgen als we geen drastische maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dat meldt VN-klimaatpanel IPCC in het klimaatrapport.

Volgens de auteurs van het rapport is de mensheid ‘ontegenzeggelijk’ verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde. Tenzij ingrijpende maatregelen genomen worden, zal de aarde volgens hen deze eeuw met ruim twee graden warmer worden. Maar er zijn een aantal scenario’s: in het meest optimistische geval blijft de temperatuurstijging deze eeuw beperkt tot 1 à 1,8 graad. In het meest pessimistische geval kunnen we rekenen op een stijging van 5,7 graden.

En als de temperatuur wereldwijd stijgt, leidt dat tot heel wat ongewenste gevolgen. Meer extreem weer, bijvoorbeeld, en het stijgen van de zeespiegel. In het rapport staat dat met een grote mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat een opwarming van 1,5 graad zal leiden tot meer zware neerslag en overstromingen in Azië. Voor Europa is dat minder zeker.



Een schokkend rapport dat ons eigenlijk vertelt wat we al wisten. Als we niets doen tegen klimaatverandering, komt er meer extreem weer en stijgt de zeespiegel verder. Hoog tijd voor drastische maatregelen, wereldwijd en in Nederland. Noodzaak en een kans voor de economie. #IPCC https://t.co/drH7vJpmBh — Rob Jetten (@RobJetten) August 9, 2021

Stijgen zeespiegel

Het stijgen van de zeespiegel door de opwarming van de aarde is onomkeerbaar volgens het klimaatpanel. Experts verwachten dan ook dat de zeespiegel deze eeuw blijft stijgen. Steden aan de kust moeten er rekening mee houden dat vaker sprake zal zijn van overstromingen. Dat komt ook doordat er naar verwachting meer zware stortbuien zullen zijn.

Ook zullen er waarschijnlijk meer gletsjers gaan smelten. Metro liet je vorige week al weten wat de feiten zijn over de gesmolten Groenlandse ijskap. Uit het rapport blijkt dat dat ijs waarschijnlijk voor het einde van de eeuw helemaal gesmolten is. De kans is groot dat dat ook gebeurt bij het Antarctische ijs. Het smelten van de permafrost is niet meer tegen te gaan en er komt veel CO2 bij vrij.

Het zal je niet ontgaan zijn dat in de afgelopen weken veel extreem weer voorkwam in Europa. Zo waren er dodelijke overstromingen in het ene deel van Europa, en woedden er hittegolven en enorme natuurbranden in andere delen. dat zijn allemaal gevolgen van de opwarming van de aarde.

‘Code rood voor de mensheid’ in klimaatrapport

Het nieuwe klimaatrapport moet de ‘doodsklap’ zijn voor fossiele brandstof, vindt VN-chef António Guterres. Kolen, olie en gas moeten een ding van het verleden worden. Volgens Guterres geeft het klimaatrapport namelijk aan dat de fossiele brandstoffen de aarde verwoesten. Het rapport geeft de mensheid de waarschuwing „code rood”, zegt hij.

Guterres zegt dat er meer geld uit rijke landen moet komen om de opwarming van de aarde te voorkomen. Hij hoopt dat de leiders van de wereld op de komende topconferentie over het klimaat in november in Glasgow niet met excuses, maar met oplossingen komen. In 2023 zal het doel om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 graad, niet haalbaar meer zijn. Dat staat in het rapport. Politici moeten daarom snel en drastisch handelen, zegt Guterres. „De alarmbellen klinken oorverdovend.”



Het is code rood voor de mensheid, stelt het VN-klimaatpanel. Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen. Het is nu of nooit. D66 wil actie. Snelle invoering van het nieuwe klimaatpakket van de EU én een leidersrol voor Nederland. #IPCC https://t.co/PAso0pXNps — Sigrid Kaag (@SigridKaag) August 9, 2021

Actie ondernemen

Het is nu dus tijd om actie te ondernemen, voor elk land ter wereld. Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie vindt dat andere landen scherpere klimaatdoelen moeten stellen. Het klimaatrapport maakt, volgens haar, „nog eens extra duidelijk dat we de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen sterk moeten verminderen”.

Volgens haar heeft de Europese Unie om die reden de klimaatdoelen bijgesteld en gaat het er nu om „dat ook andere landen hun ambitie” verhogen. Dat zal de Nederlandse inzet worden tijdens de klimaattop in Glasgow, later dit jaar. Ze doelt daarmee op landen die „nog geen of te weinig maatregelen nemen”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Concrete landen wil het ministerie niet noemen.

Volgens demissionair premier Mark Rutte is het rapport „zeer zorgelijk”. Hij noemt het „extra belangrijk” dat de klimaatdoelstellingen in zowel Nederland als daarbuiten gehaald worden. Daar zal zowel dit als het volgende kabinet zich voor moeten inzetten, aldus Rutte.

Ook Eurocommissaris Frans Timmermans vindt dat het tijd voor actie is. En aan de strijd tegen klimaatverandering moet de hele wereld meedoen. Bovendien moeten maatregelen worden versneld. Maar hij denkt dat het nog niet te laat is. Timmermans heeft het klimaatbeleid onder zijn hoede en waarschuwt al langer voor moedeloosheid, waarvan het klimaat volgens hem meer te duchten heeft dan van scepsis over klimaatverandering.