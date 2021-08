Binnenkort kunnen alle Nederlanders gratis coronazelftesten bestellen

Een coronazelftest nodig voor je werk, school of bijvoorbeeld een uitje met vrienden? Binnenkort kun je er een paar gratis bestellen. „Testen blijft belangrijk, want zonder dat je het zelf weet, kun je andere mensen besmetten met het coronavirus, ook als je geen klachten hebt”, aldus het ministerie van Volksgezondheid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weer thuis 😊

Bij aankomst een zelftest gekregen en thuis direct gedaan. Negatief. #samentegencorona pic.twitter.com/VHZyUwqnJq — Marjolein Steffens (@Msteffenswater) August 2, 2021

Gratis coronazelftest voor alle Nederlanders

In augustus krijgen alle Nederlandse huishoudens een brief met een code in de bus. Daarmee kunnen ze twee gratis coronazelftesten bestellen. De eerste brieven vallen morgen al op de mat. Scholieren en studenten kunnen de gratis zelftesten ook krijgen via hun school, universiteit of andere opleiding. Als je meer dan twee zelftesten nodig hebt, kun je die kopen bij de supermarkt, drogist en apotheek.

„De zomervakantie is bijna voorbij. We gaan weer naar school en aan het werk. En we ontmoeten weer andere mensen. Het blijft daarom belangrijk om ons aan de basisregels te houden.” Vorig jaar liep direct na de zomervakantie het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames snel op. Het kabinet hoopt dat dit najaar te voorkomen, onder meer met de gratis verstrekking van de coronazelftesten.

2347 nieuwe besmettingen

Gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2347 nieuwe besmettingen. Het gemiddelde daalt weliswaar, maar de sterkste daling lijkt eraf te zijn. Zaterdag meldde het RIVM 2420 nieuwe besmettingen. Maar de cijfers van gisteren zijn onvolledig, bevestigt het RIVM na berichtgeving door de NOS.

De besmettingen zijn wel dusdanig gedaald, dat vier Nederlandse provincies van rood naar oranje gaan op de Europese coronakaart. Het gaat om Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. De rest van de provincies blijft op rood staan, dat is het een na hoogste niveau. Flevoland is momenteel de grootste brandhaard van het land. Het aantal gevallen daalt er weliswaar, maar niet zo snel als in andere provincies. In Flevoland zijn in de afgelopen twee weken 1297 mensen positief getest, onder wie ruim 800 mensen uit Almere. Omgerekend zijn dat 307 positieve tests op elke 100.000 inwoners.