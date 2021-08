Oproep en petitie: ‘Huldig Sifan Hassan in Arnhem!’

Nederland heeft de meest succesvolle Olympische Spelen tot nu toe achter de rug. TeamNL pakte liefst 36 medailles: 10 gouden, 12 zilveren en 14 bronzen. Baanwielrenner Harrie Lavreysen en atlete Sifan Hassan waren de absolute uitblinkers. Zij wonnen allebei twee keer goud en één keer brons en dat verdient een feestje, maar gebeurt dat wel?

Fans van Hassan vrezen dat de atlete niet genoeg in het zonnetje wordt gezet. Lavreysen is al in Scheveningen onthaald én kan nog een huldiging in Apeldoorn verwachten, maar rond Hassan is het nog angstvallig stil. Dat zij nog niet in Scheveningen is verwelkomd is logisch, want de atlete stond tijdens de sluitingsceremonie nog op het podium in Tokio. Morgen is Hassan wél aanwezig, want dan is de huldiging van TeamNL in zijn geheel.

Fans willen huldiging in Arnhem voor Sifan Hassan

Hassan verdient echter een eigen huldiging, vinden veel van haar supporters. Vooralsnog zijn daar echter geen plannen voor. Dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat zij niet meer in Nederland woont. Hassan woont en traint al enkele jaren in de Verenigde Staten, maar toch vinden veel supporters dat zij een huldiging in Arnhem verdient. In die stad heeft zij immers voor het laatste gewoond en haar carrière opgebouwd.



Sifan, namens Arnhem vandaag driewerf onze juichende felicitaties voor de wonderbaarlijke combi van 1500, 5000 en 10.000 meter: hiep, hiep, hoera! Gave, discipline en drive, we knopen het in onze oren – dank je! — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) August 7, 2021

En dus is er inmiddels een petitie gestart om een huldiging voor Hassan af te dwingen. „Wij trotse Nederlanders/Arnhemmers constateren dat Sifan Hassan ongekende prestaties heeft geleverd op de olympische spelen in Tokio en verzoeken een huldiging van Sifan Hassan in Arnhem mogelijk te maken”, zo klinkt het.

Ook op Twitter wordt burgemeester Ahmed Marcouch opgeroepen een huldiging mogelijk te maken. Of de fans hun zin krijgen, is nog niet bekend.



Wat een topper, onze Sifan Hassan🥇🥇🥉 GEFELICITEERD 💪👍🍾🥂 Ernems trots!! Hoop dat er hier een huldiging plaats vind. Burgemeester @ahmedmarcouch regel dat alstublieft💪💪👍#samensterkinarnhem 💙🤍🥇🥇🥉 pic.twitter.com/UQKxobm0LI — Martijn van Butselaar🧡💙🤍 (@MvButselaar) August 7, 2021

Koning Willem-Alexander én premier Rutte ontvangen TeamNL

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen de medaillewinnaars dinsdagavond op Paleis Noordeinde. Eerder op de dag is de officiële huldiging van de sporters in Den Haag. Daarbij zijn premier Rutte, staatssecretaris Blokhuis van Sport en chef de mission Pieter van den Hoogenband aanwezig. Aan het begin van de avond is er voor de gehele olympische selectie van TeamNL in Scheveningen ook nog een huldigingsmoment.

Medaillewinnaars als Annemiek van Vleuten en Sanne van Dijke zijn al gehuldigd in hun woonplaats. Baanwielrenners Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg worden binnenkort in het zonnetje gezet. Zwemmer Arno Kamminga wordt zaterdag 14 augustus gehuldigd op Noordzee Zomerfestival. Over het recordaantal gewonnen medailles lees je hier meer.