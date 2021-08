Vrijwel overal in Frankrijk coronapas nodig: dit zijn de gevolgen voor jou

Als je er niet naartoe op vakantie gaat: geen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je tóch naar Frankrijk wil afreizen. Dat kan, maar dan moet je wel goed voorbereid zijn. De coronamaatregelen zijn vanaf vandaag immers wéér strenger geworden.

Dat heeft alles te maken met de omstreden coronapasplicht en vaccinatieverplichting. De Fransen protesteerden de afgelopen weken massaal tegen de nieuwe regels, maar zonder succes. De veelbesproken uitbreiding van de maatregelen is vanaf vandaag een feit. Ook toeristen, bijvoorbeeld uit Nederland, zullen daar rekening mee moeten houden.

In Frankrijk alleen met coronapas het terras op

De zogenaamde pass sanitaire is vanaf vandaag vrijwel overal in Frankrijk nodig. Voor een bezoek aan grote evenementen of de bioscoop was de pas al verplicht, maar dat geldt nu ook voor een bezoek aan de horeca en bepaalde winkelcentra. Het betekent dat je als toerist vrijwel overal je coronapas moet kunnen laten zien.

De nieuwe maatregelen maken het voor niet-gevaccineerden nóg lastiger om een leuke vakantie in Frankrijk te beleven. Ben je volledig gevaccineerd, dan kun je de pas natuurlijk overal probleemloos tevoorschijn toveren. Maar als je niet gevaccineerd bent, zul je steeds opnieuw moeten testen. Dat is niet alleen vervelend, maar kost ook een hoop geld. Sinds 7 juli moeten toeristen immers zelf betalen voor een coronatest. Voor een PCR-test wordt 49 euro in rekening gebracht, een snellere antigeentest kost volgens de Franse regering 29 euro. Testen kan onder meer bij huisartsen en apotheken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan er iemand die nu op verlof in Frankrijk is bevestigen dat er sinds vandaag aan ieder terras/restaurant een Coronapas-controleur staat?#PassSanitaire #PassNazitaire — David Van der Veken (@davidvdveken) August 9, 2021

De Fransen noemen het de pass sanitaire, maar wij kennen het natuurlijk gewoon als ons coronabewijs: het Digitale Corona Certificaat (DCC) dat je in Nederland krijgt, mits je aan de voorwaarden voldoet uiteraard. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken kun je zien aan welke voorwaarden je moet voldoen om Frankrijk binnen te komen.

Fransen boos over vaccinatieplicht

In Frankrijk geldt vanaf vandaag ook de zeer omstreden vaccinatieverplichting voor zorgmedewerkers. Zorgpersoneel dat zich niet laat vaccineren, kan worden geschorst of op een andere manier worden gestraft. Het oorspronkelijke idee was zelfs om hen te ontslaan, maar dat plan heeft de Constitutionele Raad niet goedgekeurd. Toch zijn veel Fransen nog altijd woedend over de nieuwe maatregelen. Afgelopen weekend werd er wederom massaal geprotesteerd tegen het coronabeleid van president Macron.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf vandaag word je in Frankrijk ontslagen als je als zorgmedewerker niet ingeënt bent. Nou zijn de Fransen niet zo’n volgzaam volkje als de NL’ers. Ik hoop dan ook dat er massa-ontslagen vallen in de ziekenhuizen, dan realiseert Macron mss wat hij aanricht. — Elise (@elise5885315) August 9, 2021

Mocht je toch nog een bezoek willen brengen aan Frankrijk, dan wil de Nederlandse overheid graag dat je bij terugkomst een zelftest gebruikt. Die kun je vanaf morgen gratis bestellen. Hoe dat precies zit, lees je hier.