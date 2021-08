Openbaar Ministerie gaat Lil’ Kleine vervolgen voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie gaat rapper Lil’ Kleine vervolgen voor mishandeling. De rapper moet op 8 september samen met twee mannen van 49 en 51 jaar uit Boxtel voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam verschijnen. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.



Jorik Scholten, zoals Lil Kleine eigenlijk heet, zou een man in de nacht van 6 op 7 december 2019 hebben mishandeld in club Olivia op het Rembrandtplein in Amsterdam. Later werd duidelijk dat er nog twee verdachten betrokken waren. Het 28-jarige slachtoffer deed aangifte.

De drie verdachten zijn gedagvaard voor een zogenoemde regiezitting op 8 september. Dat is een openbare zitting waar de rechtbank wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek en waarop een beslissing wordt genomen over eventuele verzoeken van de verdediging, meldt het OM vandaag. Waarschijnlijk wordt dan bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.

Eerdere ophef

Dit is niet de eerste keer dat Lil Kleine in het nieuws komt in combinatie met mishandeling. Eind mei zat hij namelijk even vast op Ibiza, omdat hij zijn toenmalige verloofde, Jaimie Vaes, zou hebben mishandeld. Vaes, de moeder van Lil Kleine’s zoontje Lío, rende volgens bronnen gewond en bebloed de lobby van het hotel binnen. Haar kleding zou zijn gescheurd en de hotelkamer waar het stel verblijft, was vernield.

Uiteindelijk seponeerde de Spaanse politie de zaak. Lil Kleine en Jaimie Vaes postten een video waarin ze zeiden dat er geen mishandeling was plaatsgevonden. Wel ging Lil Kleine „wat liever doen”. Inmiddels heeft Vaes ‘voor zichzelf gekozen’. Zij en de rapper zijn (in ieder geval voorlopig) niet meer samen.