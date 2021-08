Ziekenhuizen moeten 170.000 tot 210.000 operaties inhalen: ‘Druk blijft hoog’

De Nederlandse ziekenhuizen en klinieken moeten naar verwachting nog tussen de 170.000 en 210.000 operaties inhalen als gevolg van de coronacrisis. Dat verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van nieuwe berekeningen.

Dat is volgens een woordvoerder zo’n 11 tot 14 procent van het aantal operaties dat normaal gesproken in een jaar plaatsvindt. Sinds het losbarsten van de crisis in maart vorig jaar zijn er 340.000 tot 380.000 minder operaties uitgevoerd dan zonder de crisis zou zijn gebeurd. Maar er waren tijdens de lockdowns ook minder letsels zoals botbreuken en sportblessures. Ook waren er minder zaken als luchtweginfecties en middenoorinfecties. Bepaalde klachten gingen intussen ook gewoon over.



Operaties die vooral moeten worden ingehaald

Er is al langer discussie over het uitvoeren van operaties die niet heel erg noodzakelijk zijn. Sommige terugkerende behandelingen hoefden ook niet ingehaald hoeven te worden. Dergelijke periodieke behandelingen worden weer gewoon opgepakt.

De operaties die vooral moeten worden ingehaald zijn staar- en nastaaroperaties (18 procent van de totaal geschatte inhaalzorgvraag), heup- en knievervanging (9 procent), liesbreuken en andere buikwandbreuken (7 procent), operaties bij spataderen (3 procent) en operaties bij vrouwen met incontinentieklachten en/of een verzakking (3 procent).

Nog altijd druk op de zorg

In de zomerperiode is de corona-druk in ziekenhuizen blijven bestaan, benadrukt de NZa. De vierde golf en de huidige stabilisatie van het aantal coronapatiënten op de intensive cares en in klinieken leidt ertoe dat er nog altijd sprake is van druk op de (kritiek) planbare zorg.

De NZa ziet dat de productie in de ziekenhuizen in de maand juli vergelijkbaar is met dezelfde periode vóór de pandemie. Dit betekent dat ziekenhuizen zoveel mogelijk hebben geprobeerd de planbare zorg doorgang te laten vinden. Ondanks de coronadruk en de verloven van zorgprofessionals.

Te weinig ic-verpleegkundigen

Ic-arts Diederik Gommers sprak bij Op1 al uit dat voor veel verpleegkundigen de „rek eruit is”. Ook vertelde hij dat we moeten rekenen op een toename in de besmettingscijfers. En dat brengt zorgen met zich mee op de ziekenhuisvloer. Er zijn te weinig ic-verpleegkundigen in Nederland en dit is met oog op het najaar een probleem.