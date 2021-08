Tweehonderd mensen afgebeld voor Nederlandse evacuatievlucht: tientallen tolken achtergebleven

Tientallen tolken die geëvacueerd hadden moeten worden, zijn achtergebleven in Afghanistan. Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld vanmiddag voorafgaand aan de ministerraad. Ook zijn zo’n 200 mensen die in bussen onderweg waren naar een Nederlandse evacuatievlucht op het laatste moment afgebeld.

Er waren sinds 15 augustus nog 67 tolken die op de evacuatielijst stonden, zei Bijleveld. Daarvan is ongeveer de helft met hun gezinnen geëvacueerd. Met een deel van de achterblijvers is contact, maar vanwege de veiligheid wilde Bijleveld daar verder niks over kwijt. Op de vraag of Nederland niet eerder had moeten beginnen met de evacuatiemissie, zei Bijleveld dat de „hele internationale gemeenschap is overvallen door de snelheid waarmee het is gegaan. Als het gaat om de tolken zijn we wel op tijd begonnen”, aldus Bijleveld. „Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. Maar ook de mensen zelf zijn erdoor overvallen. Sommige mensen waren er op familiebezoek, iedereen is overvallen.”

Bijleveld baalt van achterblijven tolken

Mede door de achtergebleven tolken kijkt Bijleveld met gemengde gevoelens naar de evacuatie-operatie. „We werken nog steeds door om mensen terug te krijgen.” Ook verwees ze naar de 13 Amerikaanse militairen die bij de aanslagen bij het vliegveld van Kabul het leven hebben gelaten. „Ik sta naast onze bondgenoot die zo’n groot verlies heeft geleden. Deze mariniers beschermden het vliegveld, zodat wij onze mensen weg konden krijgen.”



Zojuist is ons laatste vliegtuig uit #Kabul opgestegen. Ik heb gemengde gevoelens. We zien verschrikkelijke berichten over aanslagen. We blijven ons inzetten met @MinBZ om mensen die achterblijven in Afghanistan bij te staan. pic.twitter.com/jYwgCpvdE1 — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) August 26, 2021

200 mensen op laatste moment afgebeld voor evacuatievlucht

De NOS meldt dat zo’n 200 mensen die in bussen onderweg waren naar een Nederlandse evacuatievlucht, op het laatste moment toch niet mee bleken te kunnen. Reden was de verslechterende veiligheidssituatie bij het vliegveld, waar korte tijd later aanslagen werden gepleegd. De mensen hadden te horen gekregen dat ze op een evacuatielijst stonden, maar zijn onverrichter zake omgekeerd. Ze zijn afgebeld door Nederlandse diplomaten, melden bronnen aan de NOS.

Kort daarvoor lukte het 118 inzittenden van drie andere bussen wel om het terrein van het vliegveld op te komen. Voordat ze toegang kregen tot het vliegveld, zaten ze ruim 24 uur in de bussen buiten het terrein. De volgende bussen kwamen dus te laat. Van de meeste inzittenden is bekend waar ze zijn en hoe het met ze is. Met veel van hen schijnt nog wel contact te zijn.



Zojuist zijn de laatste twee evacuatievluchten vanuit #Kabul geland in Islamabad. Aan boord van de twee C-130’s zijn het Nederlandse ambassadeteam en de laatste aanwezige militairen. @MinBZ — Ministerie van Defensie (@Defensie) August 26, 2021

Nederland stopte gisteren noodgedwongen met de evacuatiemissie. Vandaag of in het weekend worden de laatste evacuatievluchten op Schiphol verwacht. In het laatste vliegtuig zitten voornamelijk diplomaten en militairen, die tot het allerlaatste moment in Kabul zijn gebleven.