Jaimie Vaes ontkent mishandeling door Lil Kleine: ‘Hij gaat wel wat liever doen’

Jaimie Vaes ontkent dat haar verloofde Lil Kleine haar vorige maand heeft mishandeld op hun hotelkamer op Ibiza. „Die avond is er geen fysiek geweld geweest”, zegt de influencer in een video van haar en de rapper, die ze woensdag in hun Instagram Stories delen. Hieronder is een stukje van de video te zien:



Lil Kleine zou Jaimie Vaes "nooit oprecht pijn doen" + “als ik je ooit pijn zou hebben gedaan dan weet je dat dat niet de bedoeling is". Hij deed haar dus wel onbedoeld en niet oprecht pijn, of zoiets. #lilkleine #jaimievaes pic.twitter.com/ZFhBeK8Yzb — Goedkope Mening (@goedkopemening) June 3, 2021

Mogelijke mishandeling van Jaimie Vaes door Lil Kleine

Volgens bronnen rende Vaes bebloed, gewond en met gescheurde kleren de lobby in van het hotel waar zij met Lil Kleine verbleef. De rapper werd daarna opgepakt, op verdenking van mishandeling. Er was zelfs een bron die zei dat Lil Kleine zijn verloofde had geslagen met een fles, waar hun zoontje Lío bij was. Na twee dagen seponeerde het Openbaar Ministerie op Ibiza de zaak.

„Natuurlijk, wij maken ruzie en die raken weleens verhit en we snappen ook dat we een voorbeeldfunctie hebben en dit mag absoluut geen voorbeeld zijn dat ruzie oké is. Maar wat er nu wordt verspreid, dat is ontzettend treurig en doet ons echt onwijs veel pijn”, vertelt Jaimie nu.

Lil Kleine zelf komt nauwelijks aan het woord. Maar hij beloof wel beterschap: „De moeder van mijn kind, de vrouw van wie ik houd, zou ik nooit oprecht pijn doen. Dat is niet mijn bedoeling, als ik je ooit pijn zou hebben gedaan, weet je dat dat niet de bedoeling was. Maar leugens die verspreid worden, is niet de bedoeling.”

‘Hij gaat wel wat liever doen’

Richting het einde van de video zegt Vaes dat Lil Kleine „wel iets liever” gaat zijn. De rapper pakt haar daarna bij haar gezicht en geeft haar een kus. Juist dit deel van de video valt bij veel mensen niet lekker. Ze denken te zien dat Vaes bang is voor haar verloofde, en ook de toon waarop ze zegt dat hij ‘iets liever’ gaat zijn, klopt volgens hen niet helemaal.

Andere mensen vinden het gehele filmpje ongeloofwaardig en zien „in haar blik, houding en ogen dat ze hartstikke bang is”.



Zojuist het statement filmpje van #lilkleine en Jaimie gezien, ik ben geen psygoloog of iets, maar in ben niet de enige die in haar blik, houding en ogen ziet ze hardstikke bang is? Ga geen conclusies trekken enkel wat ik zie!! Kleine is enkel bang voor zijn bankrekening. — Mpierogi (@Mpierogi1) June 2, 2021



Dat filmpje van Jaimie en Lil Kleine is het meest geloofwaardige bericht wat ik vandaag heb gezien. Welterusten mensen. — Tim (@tindencleef) June 2, 2021

Het is volgens iemand zo ernstig, dat ze zich genoodzaakt voelt Vaes advies te geven: „Vlucht met je kind Jaimie, nu het nog kan”.



Jaimie en #LilKleine: "Er was geen sprake van fysiek geweld." – Hij zou haar nooit oprecht(..) pijn kunnen doen.

– Het was niet zijn bedoeling..

– Hij gaat wel iets liever zijn. Huh?! Ok.🙄 pic.twitter.com/UYmvg7UD0X — Nanda 🌿 (@Nan79) June 3, 2021



uhm…..ik vind die video van Jaimie Vaes en Lil Kleine echt bad vibes afgeven, en dan vooral vanaf het moment dat hij zich ermee gaat bemoeien. ze kijkt dan zo ontzettend apart naar hem. vlucht met je kind Jaimie, nu het nog kan. — jaco (@jacobinevdb) June 2, 2021