Minister Blok belooft gesprek met Unmute Us, Raad voor Cultuur is kritisch

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) doet vooralsnog geen toezeggingen aan de evenementensector naar aanleiding van de protesten van Unmute Us. Hij is wel bereid te spreken met de vertegenwoordigers van de festivals die zich hebben verenigd in de actiegroep. Hij zal volgende week een gesprek inplannen, beloofde Blok vandaag.

Deze toezeggingen van het kabinet zijn de eerste na de protestmarsen van afgelopen weekend. De evenementensector is boos dat festivals en concerten nog steeds niet mogen, terwijl er wel tienduizenden mensen in voetbalstadions en bij de Formule 1 mogen zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Blok reageert op Unmute Us

Omdat vanuit het demissionaire kabinet geen reactie kwam, eiste Unmute Us die eerder deze week alsnog. „Het is hun wens om verder open te gaan, maar we moeten dat afwegen tegen de taak die we ook hebben om het virus te blijven beheersen”, aldus Blok. Voor de actie Unmute Us gingen betogers zaterdag de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Ze willen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Veel organisatoren verwijten het kabinet dedain jegens de beroepsgroep.

Raad voor Cultuur heeft begrip voor vragen

De Raad voor Cultuur heeft intussen ‘groot begrip’ voor de vele vragen van de sector over de coronamaatregelen. Dat zegt voorzitter Kristel Baele op de eigen site van het adviesorgaan. „Wij delen de teleurstelling over afgelasting van diverse festivals en evenementen”, zegt ze. „Inmiddels is er voldoende expertise opgebouwd over wat mogelijk en veilig is. Helaas kan deze expertise nog niet ten volle worden ingezet. Daar mag wel een tandje bij”, aldus Baele.

Ze wijst op de Unmute Us-protesten. „De roep om ruimere mogelijkheden voor festivals vond veel weerklank, maar nog nauwelijks vanuit de politiek. Dat is zeker voor de jongeren moeilijk te begrijpen. De Raad voor Cultuur vindt dat hun verzoek om meer solidariteit ons allemaal aangaat en het verdient gehoord en beantwoord te worden”, stelt de voorzitter van de cultuurraad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het afgelopen jaar is met name van jongeren veel gevraagd. De Raad voor Cultuur vindt dat hun roep om meer solidariteit ons allemaal aangaat en het verdient gehoord en beantwoord te worden.#cultuur #uitmarkt #UnmuteUs https://t.co/SGKRVVQXwu — Raad voor Cultuur (@RaadvoorCultuur) August 27, 2021

De economische terugslag van de corona-epidemie lijkt vooralsnog mee te vallen, schrijft ze, maar dit geldt volgens haar niet voor de culturele sector. „Met name niet voor culturele zzp’ers en jonge makers. Zij blinken uit in doorzettingsvermogen en veerkracht, terwijl zij onevenredig hard geraakt zijn door de opeenvolgende maatregelen en de steun juist bij hen in mindere mate terechtkomt. Laten we nu dus al het mogelijke doen.”

Jasper Goossen, oprichter van Apenkooi Events en woordvoerder namens de Unmute Us!-protestactie, uitte gisteren nog zijn frustratie in gesprek met Metro.