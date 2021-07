Bijna honderd nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis

96 nieuwe coronapatiënten werden de afgelopen 24 uur bij ziekenhuizen binnengebracht. En dat is de grootste toename sinds eind mei. Daarvan belandden 20 mensen op de ic’s en kwamen 76 patiënten op de verpleegafdelingen terecht.

En daarmee stijgt de teller met het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. In totaal gaat het om 415 patiënten met Covid-19. Dat zijn er tientallen meer dan gisteren. De cijfers zijn afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 315 coronapatiënten, 38 meer dan maandag. Op de ic’s nam het aantal patiënten met 16 toe tot 100. Er werden dus uiteraard ook mensen uit de ziekenhuizen ontslagen.

Coronapatiënten in het ziekenhuis en oplopende besmettingen

De toename van ziekenhuisopnames van coronapatiënten komt door het oplopende aantal besmettingen. De afgelopen weken stegen de besmettingscijfers explosief. Ernst Kuipers is Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en uitten vorige week al zijn zorgen. Hij voorspelde dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten kan stijgen tot circa 800. Hij verwacht dat ziekenhuizen dit aan zullen kunnen.

De verwachting is ook dat er minder mensen nadat ze besmet zijn daadwerkelijk in het ziekenhuis belanden. Dit komt doordat veelal jongeren besmet raken. Deze groep stond achteraan bij de vaccinaties en veel jongeren begaven zich de afgelopen tijd in het nachtleven of op festivals. Juist hier vonden recentelijk veel besmettingen plaats. Jonge mensen worden zelden ernstig ziek van het coronavirus dat zij naar het ziekenhuis moeten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op 16 juli kwam het #OMT bij elkaar om te adviseren over de #COVID19-uitbraak. Er is o.a. gesproken over de actuele epidemiologische situatie, het reproductiegetal, de virusvarianten en adviezen over eventueel te nemen maatregelen. Bekijk het advies: https://t.co/u7yrvgGBlD pic.twitter.com/BjyDNmJk6e — RIVM (@rivm) July 20, 2021

Stabilisatie nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen week met 34 procent toegenomen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag bekend. De stijging is aanzienlijk minder groot vergeleken met de week daarvoor.

„In de afgelopen dagen is een voorzichtige stabilisatie te zien van het aantal mensen met een positieve coronatest. De komende week zal duidelijk worden of de stabilisatie in het aantal meldingen van personen met een positieve test van de laatste dagen wordt omgezet in een daling”, aldus het RIVM.

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen 24 uur gedaald naar 6823. Gisteren meldde het RIVM er over een etmaal 8903.

Reproductiegetal corona gedaald tot 1,75

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gedaald tot 1,75, maakte het RIVM ook bekend. Het getal van 1,75 betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 175 anderen besmet, die het virus op hun beurt overdragen aan 306 anderen. Dat cijfer loopt wel ruim twee weken achter op de werkelijkheid.

Eind vorige week stond het reproductiegetal nog op 2,91, het hoogste niveau ooit. Dat getal gaf aan dat het virus zich met een ongekend tempo aan het verspreiden was. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.