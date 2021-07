Jonge Nederlander (18) met Jeff Bezos de ruimte in en is nu jongste astronaut ooit

Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde, reisde vandaag de ruimte in. Oliver Daemen (18) uit Tilburg mocht mee. Na een geslaagde ruimtetrip is hij de jongste astronaut ooit. Hoe is Daemen daar gekomen en wie is hij? Zijn eerste woorden terug op aarde: „Heel erg bedankt, dat was geweldig.”

Jeff Bezos is natuurlijk de oprichter van Amazon. Hij heeft echter ook een eigen ruimtevaartbedrijf, Blue Origin. Vandaag – halverwege de middag Nederlandse tijd – bracht Blue Origin voor het eerst toeristen naar de ruimte. Bezos heeft vorige maand bekendgemaakt dat hij en zijn broer Mark zouden meegaan aan boord.



Naast Bezos zit Oliver, op 100 km hoogte

Ook de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen mocht dus mee. Met de overige ‘toeristen’ bereikte hij een hoogte van 107 kilometer gaan. Daar waren zij enkele minuten gewichtloos. De kromming van de aarde konden ze met eigen ogen zien. Aan boord van het ruimtevoertuig was plek voor zes reizigers. Een van de overige passagiers is een 82-jarige vrouw. Een onbekende winnaar won (of beter: kocht) ook een plek aan boord bij een veiling. Hij of zij legde 28 miljoen euro neer voor de ruimtereis, maar zal pas met een latere reis meegaan.

Bezos haalde het nét niet om de allereerste toeristische ruimtereis aan te bieden. Die eer was negen dagen geleden weggelegd voor een andere rijkerd, Richard Branson. Behalve lof, viel toch ook de harde kritiek op. Mensen vinden het belachelijk dat er aan een paar minuutjes ruimtereizen astronomisch veel geld wordt uitgegeven. „Daarvan kun je heel Afrika vaccineren tegen corona”, klonk het bijvoorbeeld.

Daemen vierde Nederlander in de ruimte

Oliver Daemen is nu dus de jongste astronaut ooit. De 18-jarige Tilburger wordt de vierde geboren Nederlander die in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers.

Daemen had de ‘plek aan het raam’ van de New Shepard te danken aan een speciale veiling voor het goede doel. Daaraan deed hij afgelopen juni samen met zijn vader mee. Hoewel vader en zoon het hoogste bod aan zich voorbij lieten gaan, viel de keuze van Jeff Bezos toch op Oliver. Zijn grote passie voor ruimtevaart en zijn jeugdige leeftijd gaven de doorslag.

Halsoverkop richting Bezos

De Brabantse tiener is sinds zijn jonge jaren al gek op lucht- en ruimtevaart. Na het afronden van zijn VWO-opleiding in 2020, heeft hij het afgelopen jaar benut om zijn vliegbrevet te halen. Dit jaar begint hij aan de studie Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht. Donderdag vertrok hij met zijn vader hals over kop naar Texas, waar hij een intensieve astronautentraining moest volgen. „Dit is een droom die uitkomt!” zegt Daemen. „Ik had hier helemaal niet meer op gerekend, totdat vorige week dat verrassende telefoontje van Blue Origin kwam. Dit is zo onvoorstelbaar gaaf. De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.”

André Kuipers, beroepsastronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het grootste idool van Daemen vorige week: „Ik vind het prachtig dat Oliver zo onverwacht deze fantastische ervaring gaat opdoen. Ik heb hem aangeraden om niet de klassieke fout te maken door foto’s te gaan nemen in de korte tijd dat hij boven is. Hij moet juist ten volle te genieten van het uitzicht op onze schitterende planeet.”

Lopen Bezos en de tiener-astonaut gevaar?

Jeff Bezos wil in de toekomst meer vluchten naar de rand van de dampkring verkopen. De raket New Shepard is al een paar keer getest en voert vandaag dus zijn eerste bemande vlucht uit. De raket werd om 15.00 uur Nederlandse tijd gelanceerd in het westen van Texas.



Begon Bezos samen met Oliver Daemen daarmee aan een gevaarlijke onderneming? Natuurlijk kan reizen met welk voertuig dan ook altijd gevaarlijk zijn. Experts spraken over de ruimtereis van Bezos hun twijfels uit in de Telegraaf. Luitenant-kolonel Ted Meeuwsen van het Centrum Mens & Luchtvaart (CML) noemt het bijvoorbeeld niet heel verstandig. Hij zei: „Ik vraag me af of het dan goed gaat met een optimale voorbereiding en veiligheid. Het is natuurlijk mooi dat Bezos de jongste astronaut ooit aan boord van de BlueOrigin wil hebben. Maar een vlucht in een F-16 of F-35 moet je ook serieus voorbereiden.” De Vlaamse pilote en sterrenkundige Nancy Vermeulen vindt: „Stel dat je maar één keer in je leven de kans krijgt. Je hebt geen idee hoe je reageert. Word je misselijk? Raak je buiten westen? Krijg je last van claustrofobie?”

Maar ondanks de twijfels, de kort trip verliep prima.

De ruimtereis van Jeff Bezos en Oliver Daemen was live op YouTube te volgen, maar ook terug te zien.