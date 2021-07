‘Testen voor Toegang-bedrijven verdienen samen ruim een miljoen euro per dag’

Sinds een aantal weken voeren de Testen voor Toegang-bedrijven een stuk minder tests uit dan zou kunnen. Dat is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, maar toch verdienen die bedrijven flink wat geld. De afgelopen weken harkten ze samen ruim een miljoen euro binnen.

Het gaat om elf commerciële bedrijven die door de Stichting Open Nederland zijn ingehuurd. De Volkskrant schrijft dat de testcapaciteit van de bedrijven nauwelijks benut is.

Testbedrijven verdienen flink geld

Volgens de krant krijgen testbedrijven een vergoeding van 387 euro per dag, per zogeheten ‘afnameplek’. Zo’n afnameplek is geschikt voor tweehonderd tests per dag. Het zijn dus in totaal elf commerciële bedrijven, met 1100 afnameplekken, verdeeld over ruim 110 testlocaties. Als zo’n afnameplek bemand is, krijgen de bedrijven ook nog personeelskosten. Dat bracht de rekening op een miljoen euro per dag, voor een systeem dat 200.000 tests aankan, maar er afgelopen twee weken slechts zo’n 12.000 per dag uitvoerde.

„Natuurlijk is het zonde van het geld. We zijn piepend en knarsend tot stilstand gekomen. Maar we moeten de winkel open houden, ook als er eventjes weinig klanten zijn. Dat is de prijs die we betalen om wanneer het straks weer nodig is verzekerd te zijn van voldoende capaciteit. Het risico is te groot dat bedrijven zouden zeggen: we gaan iets anders doen. De brandweer betalen we ook niet per gebluste brand”, meldt Pier Eringa, topman van de stichting.

Testen voor Toegang

Testen voor Toegang was (mede) bedoeld om het uitgaansleven weer open te stellen. Clubs en kroegen zouden ’s nachts weer open mogen, zonder afstand en mondkapjes, als bezoekers negatief waren getest. Ook voor festivals had Testen voor Toegang uitkomst moeten bieden. De eerste paar dagen was het er ook flink druk: in Amsterdam stonden mensen soms uren in de rij. Maar omdat het kabinet de horeca om 00.00 uur weer dicht laat gaan en meerdaagse evenementen tot 1 september heeft geschrapt, zijn er een stuk minder tests nodig. Het kabinet besloot die maatregelen opnieuw in te voeren, omdat het aantal besmettingen explosief steeg. Gisteren bleek nog dat er 130 besmette mensen langs de controle van het Verknipt Festival in Utrecht zijn geglipt.

Je kunt je op dit moment laten testen voor onder meer een museum of monument, een zakelijke bijeenkomst of voor een sportwedstrijd.