Montenegro is een ‘onontdekt’ natuurparadijs: 5 actieve vakantietips

Montenegro is wat betreft reisadvies code ‘geel’. Het is een ‘onontdekt’ land met prachtige natuur voor een actieve vakantie. Vijf actieve vakantietips op een rij.

De Rocky Mountains in Amerika, Banff National Park in Canada, de gletsjers in Patagonië. Het zijn allemaal geniale gebieden om ooit eens te bezoeken, maar redelijk ver weg én behoorlijk prijzig. Dichterbij en goedkoper is Montenegro. Hier kun je alles doen wat jouw actieve vakantiehart begeert.

Montenegro, een walhalla voor avontuurlijke reizigers

De Balkan is sowieso een onderschat gebied voor activiteiten als kajakken, mountainbiken, raften en hiken. Slovenië, Servië, Albanië: overal vind je de mooiste bergen, rivieren en Nationale Parken. Massatoerisme blijft uit, alles is nog betaalbaar. Al moet gezegd worden dat deze landen in opkomst zijn. Over al die landen later meer, nu nemen we je mee op een actieve reis door Montenegro. Vijf actieve tips.

1. Wandelen en fietsen

Niets zo rustgevend als een land ontdekken op de kracht van je onderstel. Montenegro heeft veel verscheidenheid aan wandel- en fietsroutes. Routes die geschikt zijn voor iedereen vind je rond het Nationaal Park Biogradska Gora (centraal Montenegro), waar je langs prachtige meren en oude bossen komt. Ook in Nationaal Durmitor, waar je tevens kunt raften, is wandelen en fietsen het summum.

Een meer uitdagende route is de Vrmac Ridge (zowel een fiets- als wandelroute), die begint bij een fort in Kotor, een plaats in de buurt van Budva. Vanaf het fort heb je een onbetaalbaar uitzicht over de baaien.

2. Raften

Raften doe je vooral in de Tara, een rivier die door Montenegro en Servië stroomt. Verwacht hier geen extreme stroomversnellingen, maar wel een mooie natuur.

Je raft namelijk door de Tara Canyon, die het noordelijk gelegen Nationaal Park Durmitor doorsnijdt. Sinds 1982 staat het park op de Unesco-werelderfgoedlijst. Tip: de tweedaagse en 82 kilometer lange rafting trip vanaf de Tara-brug. Je daalt tijdens deze trip af naar Budva, een prachtige badplaats aan de westkust. 3. Canyoning in Montenegro Eerder hadden we het al over de beste landen in Europa voor een canyoning-avontuur. Canyoning doe je in bergachtige gebieden. Je volgt de loop van een rivier door een canyon (kloof) en daarbij komen hiken, klimmen, springen, glijden, zwemmen en abseilen samen. Tot onze favoriete canyoning-landen in Europa behoort dus ook Montenegro. Zo heb je hier voor beginners de canyon Rikavac, die je bij wijze van spreken nog met je opa kunt doen, maar de natuur hier is wel erg mooi. Moeilijker is Nevidio, de populairste canyon van Montenegro. Hier klim je over enorme keien, drijf je door turquoise wateren en maak je behoorlijke sprongen. Ook bij de rivier Skurda heb je tal van mogelijkheden om te springen, glijden, klimmen, zwemmen en abseilen. Een absolute aanrader. 4. Kajakken Zowel de baai van Kotor als het nationaal Park en meer van Shkodër (ook wel Skadar), dat grenst aan Albanië, zijn mooie gebieden om doorheen te peddelen. En niet al te moeilijk. Vergeet niet de Blue Grotto aan te doen, een grot met helderblauw water dat het licht reflecteert. 5. Skiën in Montenegro Vanaf december tot begin april kun je ook aardig skiën in Montenegro. Het Durmitor-gebergte (beste sneeuwzekerheid) en Kolašin (beste faciliteiten) zijn wat dat betreft de gebieden. Skiën zal hier niet zo goed worden als in bijvoorbeeld de Zwitserse Alpen, maar de kosten zijn wel aanzienlijk lager. Meestal betaal je tussen de 15 en 20 euro voor een dagpas. Toerskiën doe je in Nationaal Park Lovćen. Nederland nog donkerrood op coronakaart, gevolgen voor vakantie