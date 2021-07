Goud (3)! BMX’er Niek Kimmann vliegt in Tokio na de bizarre botsing met official

Een keiharde botsing met een official. Een scheurtje in de knieschijf. Bakken met regen en dus een waterballet op baan voor de halve finale. Het weerhield Niek Kimmann er vandaag allemaal niet van om te schitteren op zijn BMX. Precies op het juiste moment op de Olympische Spelen in Tokio.

BMX’er Niek Kimmann heeft de derde gouden medaille voor Nederland gegrepen. De 25-jarige fietscrosser uit Lutten was in de finale op het Ariake Urban Sports Park verreweg de sterkste. De Brit Kye Whyte pakte zilver, de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez Yepes het brons.

Niek Kimman en de bizarre botsing

Kimmann kwam maandag tijdens een training nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in een knieschijf op. Waar Japanners bekend staan als super-georganiseerde types, had deze man blijkbaar een black-out. Hij keek niet, stak de baan over en was door de trainende Niek Kimann nooit te ontwijken. De klap was enorm. Toen duidelijk was dat de BMX’er van TeamNL geen ernstige blessure aan de harde valpartij overhield, deelde Kimann het voorval zelf op social media.



So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT — Niek Kimmann (@niekkimmann) July 26, 2021

Niek Kimmann besloot met pijnstillers ‘gewoon’ van start te gaan in het BMX-toernooi. Op de chaotische slotdag met de halve finales en finales was de fietscrosser overtuigend de sterkste.

Eerste BMX-goud op de Olympische Spelen

De Nederlander startte steeds aan de buitenkant en zorgde er met een versnelling op het eerste rechte stuk voor dat hij als eerste door de eerste bocht ging. Dat lukte hem in de finale ook. Kimmann gaf zijn koppositie daarna niet meer af op de lange olympische baan.

Kimmann bezorgde Nederland het eerste olympisch goud in het BMX’en. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio eindigde hij als zevende in de finale, waarin landgenoot Jelle van Gorkom toen zilver pakte. De medaille-primeur op de Olympische Spelen was in 2012 in Londen. Laura Smulders, ook in Tokio finaliste, veroverde toen brons.



Niek Kimmann kan het nog niet helemaal geloven

Kort na de olympische finale in Tokio kon gouden Kimmann het nog niet helemaal geloven dat hij zojuist het hoogst haalbare had bereikt. „Het begint te bezinken, maar ik geloof het nog niet helemaal”, zei de winnaar bij de NOS. „Ik klapte maandag op die official en dacht: deze droom is voorbij. Maar ik wist ook: ik ben relatief jong, deze baan ligt mij. Als ik ooit een olympische titel wil pakken, moet het nu.”

„Het ging in de afgelopen weken zo goed”, zei Kimmann. „Mijn coach zei: zelfs als je niet op je best bent, kun je nog steeds winnen. Dus ik heb altijd vertrouwen gehouden.”

De gouden Olympiër werd zes jaar geleden al wereldkampioen. In 2016 won hij weer een wereldtitel, toen in de tijdrit. Niek Kimmann werd in 2019 bovendien wereldkampioen.

Ook brons op de BMX: Merel Smulders

BMX-goud dus op de Olympische Spelen in Tokio, maar ook nog eens brons. Merel Smulders snelde naar haar verdiende medaille als 23-jarige debutante. De Britse Bethany Shriever pakte het goud en tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajón uit Colombia moest dit keer genoegen nemen met zilver.

Merel Smulders was de enige Nederlandse deelneemster in de finale. Haar oudere zus Laura (27), die bij de Spelen van Londen 2012 brons pakte, strandde net als Judy Baauw in de halve finales. Na de finale was er een mooie zussen-knuffel. De twee Smulders doen – van wonen tot trainen – alles samen. Beide topsporters hebben nu een Olympische medaille in huis.

Nederland staat op de Olympische Spelen in Tokio op dit moment hoog in het medailleklassement, achtste. TeamNL heeft vijftien successen geboekt: 3 goud, 7 zilver, 5 brons. Als windsurfer Kiran Badloe morgen niet gediskwalificeerd wordt of niet mag starten wegens een positieve coronatest, is er sowieso een vierde gouden medaille.