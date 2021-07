Er kwamen zeker 130 besmette personen op Verknipt Festival in Utrecht

Veilig een feestje vieren, dat leek even mogelijk na 26 juni. Met Testen voor Toegang moeten besmette feestgangers eruit worden gepikt zodat mensen zonder het coronavirus een dansje kunnen wagen en samen aan de bar kunnen hangen. Na nog geen twee weken bleek dat systeem toch niet zo waterdicht. Onder andere op Verknipt in Utrecht ging het mis.

Na het technofestival, bleken er in ieder geval 1100 mensen positief getest te zijn op het coronavirus. Nu blijkt dat zeker 130 bezoekers Covid-19 onder de leden hebben gehad. Ondanks hun besmetting zijn ze wel door de controle gekomen.

Geen superspreader op Verknipt

De GGD regio Utrecht – de enige die nog volledig bron- en contractonderzoek doet – concludeert dat na onderzoek, schrijft de Volkskrant. In totaal kwamen 20.000 mensen naar het hart van het land om een dansje te wagen op het tweedaagse technofestival Verknipt. Na het festival bleken 1100 mensen besmet met het coronavirus.

Zo’n grote uitbraak kan volgens arts infectieziektebestrijding Putri Hintaran van de GGD regio Utrecht niet zijn veroorzaakt door een zogenoemde superspreader. Hintaran keek voor zijn conclusie naar de Utrechtse data. Er moet al zo’n 34 procent van de bezoekers besmet zijn geweest voor ze hun eerste biertje bestelden aan de bar van het festival.

Verknipt-bezoekers geen fraudeurs

Er is volgens de GGD geen aanwijzing dat de besmette bezoekers van Verknipt in Utrecht hebben gefraudeerd. Wel toont het aan dat het Testen voor Toegang zelfs onder strikt toezicht kwetsbaar is. Het instituut denkt dat de lange geldigheid van de test de boosdoener is. Feestvierders kwamen binnen met een test die 40 uur oud mocht zijn. Van de 130 besmette bezoekers wist een groot deel waarschijnlijk zelf ook niet dat ze het virus bij zich droegen.

Nachtleven en evenementen weer mogelijk

Het kabinet besloot in juni het nachtleven en de evenementensector vrij spel te geven vanaf 26 juni. Als men werkte met Testen voor Toegang, mochten evenementen plaatsvinden zonder anderhalve meter en mocht er worden gedanst in clubs. Bezoekers moesten een negatieve test van maximaal 40 uur oud aantonen bij binnenkomst. Ook het Janssen-vaccin of een tweede vaccinatie met Pfizer of Moderna was direct een geldig toegangsbewijs.

Dat leidde tot flink wat besmettingen op verschillende plekken. Het systeem bleek toch wat minder waterdicht dan men had verwacht. Het aantal besmettingen liep binnen twee weken enorm op. Daarop besloot de overheid na twee weken het nachtleven te sluiten en evenementen zonder afstand af te blazen.

Iedereen straks testen voor toegang

Wat hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen Andreas Voss betreft, kunnen evenementen wel. Bezoekers moeten dan maximaal 24 uur van tevoren worden getest. Ook bezoekers die al twee keer zijn gevaccineerd.

„De kans om alsnog geïnfecteerd te raken en het virus door te geven is groter bij iemand die gevaccineerd is, dan bij iemand die negatief getest is”, zegt Voss. Hij benadrukt wel dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Maar: „Het is veiliger om standaard iedereen te testen, zoals bij de Fieldlab-evenementen.”