Net open en alweer dicht: sommige nachtclubs sluiten toch de deuren

Hoewel de deuren van nachtclubs voor ons gevoel nog maar net open zijn, zijn er discotheken die ze alweer sluiten. Waarom? Uit veiligheid voor bezoekers en medewerkers en vanwege de oplopende coronabesmettingen.

Ruim twee weken zijn de nachtclubs voor het uitgaanspubliek toegankelijk. Nadat ze ruim een jaar dicht waren. Toch kiezen sommige horecaondernemers ervoor om de deur wederom dicht te gooien. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) benadrukt wel dat het hier niet om een trend gaat, maar dat slechts enkele clubs dit doen. De coronabesmettingen lopen weer op en vorige week bleek dat veelal het nachtleven als veroorzaker wordt gezien.

Sinds 26 juni werden de coronamaatregelen versoepeld en kunnen nachtclubs weer draaien. Voor sommige clubs was dat klaarblijkelijk van korte duur. Een woordvoerder van de KHN laat weten dat iedere horecaondernemer zelf deze keuze afweegt. Hij benadrukt dat er genoeg clubs zijn die wel open blijven.

Van nachtclubs wordt verwacht dat zij hun gasten aan de deur vragen om een vaccinatie- of testbewijs. Dit testbeleid leek alleen hier en daar nog wat beginnersfoutjes te bevatten, waardoor het niet waterdicht bleek. „Op veel plaatsen was de testcapaciteit afgelopen weekend veel beter geregeld en ook de app werkte goed”, zegt de KHN-woordvoerder. De Amsterdamse Club Nyx en Exit Café besloten toch om weer dicht te gaan. Op Twitter lieten zij weten het niet verantwoord te vinden om open te blijven.

It’s not easy for us, but considering the current rising infections and the limited information available to us, we find it irresponsible to open this weekend with Club NYX and Exit Cafe. So this weekend, we’re staying quiet & all our events for this weekend are being postponed. pic.twitter.com/2h34cnBhc2

— Club NYX (@NYXamsterdam) July 7, 2021