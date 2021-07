Winactie: een overnachting in een Fries kerkje van 400 jaar oud

Totale rust, mooie natuur, een héél bijzondere plek om te slapen. Een buitenkans, want jij kunt een overnachting voor twee personen in een eeuwenoud kerkje winnen.

Het kerkje in Hoornsterzwaag (Zuidoost-Frieland) stam uit het jaar 1621. Juist ja, het bestaat precies 400 jaar. Sinds enkele maanden kun je in Kerkje 1621 x MADE.COM overnachten. MADE is ook de partij die het monument van frisse kleuren en accessoires uit haar nieuwste collectie voorzag.

Overnachting en een ontbijt

Mocht je willen weten hoe het is om in deze kerk te overnachten: Metro sliep er als voorproefje al. Het artikel over het Friese avontuur lees je hier. Twee dingen die je vooraf moet weten: het kerkje staat op een kerkhof. Ten tweede: een douche ontbreekt. Je kunt je wel opfrissen en verder is de kerk van alle gemakken voorzien. Oh ja, ben je lekker ontwaakt? Dan komt een vrijwilliger van het kerkje jullie een uitgebreid ontbijt bezorgen.

Meedoen met de winactie

Laat hier je gegevens achter en doe dat voor maandag 12 juli, 12.00 uur. Sta je ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan maak je extra kans. Wie weet heb jij binnenkort een overnachting op een héél bijzondere plek te pakken!

De winnaar wordt maandag 12 juli op de hoogte gesteld. Veel succes!