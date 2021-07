KLM-medewerker riep Marokkaans vliegtuig na: ‘Oprotten, oprotten’

Een filmpje waarin een medewerker van KLM ‘oprotten’ roept naar een vliegtuig van Royal Air Maroc heeft voor veel ophef gezorgd. De luchtvaartmaatschappij heeft geconstateerd dat er inderdaad in ieder geval één medewerker is betrokken bij het filmpje. „Dit gedrag is volstrekt onacceptabel”, staat in een statement. „Het gaat in tegen alle kernwaarden waar wij als bedrijf en divisie voor staan. Hiervoor is geen ruimte, niet binnen KLM en niet op de luchthaven. Passende maatregelen zullen worden getroffen.”

KLM heeft een onderzoek gestart naar het filmpje, dat inmiddels flink rondgaat op social media. Daarin is te zien dat er een vliegtuig van de Marokkaanse maatschappij vertrekt. Iemand roept: „Ja ja, daar gaat weer een volle kist met Marokkanen terug naar Marokko”. Daarop klinkt luid gejuich en komt iemand in KLM-kleding in beeld die staat te „Allemaal een enkeltje”, klinkt het. „Oprotten, oprotten.”



KLM doet onderzoek naar @klm personeel dat 'oprotten' roept naar Marokkaans vliegtuig @RAM_Maroc 🇲🇦 De video staat op social media is opgenomen op @Schiphol @MicHighClub @KLM_press pic.twitter.com/KuQzpOBqXV — Menno Swart (@MennoSwart) July 8, 2021

KLM-medewerker riep Marokkaans toestel na

„Helaas hebben we moeten constateren dat minimaal één collega van Ground Services betrokken is bij dit filmpje”, schrijft de luchtvaartmaatschappij. „Met afschuw hebben we kennisgenomen van een filmpje op social media waarop personeel in een KLM-hesje en bedrijfskleding staat te juichen bij een toestel dat naar Marokko vertrekt. Hierbij worden onacceptabele teksten gehanteerd.”

KLM benadrukt dat „als wereldwijde luchtvaartmaatschappij” al haar passagiers waardeert. „KLM maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit, ras, religie of levensstijl.” Wanneer het filmpje precies is gemaakt, is niet bekend. Volgens een woordvoerster werd de luchtvaartmaatschappij er gisteren op gewezen.

Ophef

Op sociale media gaat het filmpje rond, en het veroorzaakt veel ophef. Iemand schrijft „fijne mensen hebben jullie in dienst“. Een ander: „Nu maar hopen dat deze medewerker van

KLM een enkeltje naar het UWV krijgt van zijn baas.” KLM zelf gaat het voorval dus onderzoeken, en neemt passende maatregelen tegen de betreffende medewerker. Wat die maatregelen zijn, is nog niet bekend.



