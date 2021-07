Viroloog Marion Koopmans over versoepelingen: ‘Er gaan veel dingen mis’

Flink wat dingen gaan mis met het versoepelen van de coronamaatregelen. Dat vindt Marion Koopmans. Er wordt niet alleen gesjoemeld met negatieve testuitslagen en QR-codes, ziet de viroloog van het Erasmus MC. Ook houdt een deel van de mensen zich niet meer goed aan de basismaatregelen, zoals afstand houden en thuisblijven bij klachten.

Marion Koopmans is een veelgevraagde gast in televisietalkshows. Zij deed ook onderzoek naar het begin van de virusuitbraak voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is lid van het Outbreak Management Team.

Marion Koopmans ziet besmettingen na versoepelingen

Een stijging van het aantal besmettingen viel te verwachten bij het versoepelen van de maatregelen, zegt de viroloog tegen persbureau ANP. „Maar dat het nu een stuk harder gaat dan je zou willen, is helder.”

Veel mensen leven de basismaatregelen netjes na en houden zich ook aan de regels van Testen voor Toegang. Marion Koopmans: „Die regels moeten de buffer zijn. Maar je hoort nu overal verhalen van mensen die misbruik maken van de toegangstesten. Dat is natuurlijk gewoon heel suf.” Ook zou er meer aandacht moeten komen voor het naleven van de basismaatregelen. „Dat is niet meer voldoende in beeld”, ziet de viroloog, die ook op Twitter veel informatie geeft.



Deze info is best ok, ik weet alleen niet hoe actief de voorlichting oo social media is. https://t.co/qGaUz6F4BU wat zou dan de aanpak moeten zijn? https://t.co/UytqWRCLfi — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) July 6, 2021

Koopmans: De pandemie is nog niet voorbij

Er is volgens Marion Koopmans nog steeds een „behoorlijk grote groep” mensen die nog niet zijn gevaccineerd, maar die toch flink ziek kunnen worden van een besmetting met het virus. Zij kunnen alsnog voor een toename van het aantal patiënten in de ziekenhuizen zorgen. Bovendien kunnen mensen ook na milde klachten een vorm van langdurige Covid krijgen. Koopmans: „De pandemie is echt nog niet voorbij.”

Strengere toegangsregels zouden een oplossing kunnen zijn, zegt ze. „Je mag nu bijvoorbeeld direct na je tweede vaccinatie al op pad. Terwijl je dan nog helemaal niet goed bent beschermd. Ook moet er strakker worden toegezien op het Testen voor Toegang. Als de aantallen zo blijven stijgen, vraag ik me af of echt grote bijeenkomsten, zoals festivals, deze zomer zonder verdere maatregelen wel een goed idee zijn.”

Extra coronatest op meerdaagse festivals?

Over die festivals wordt overigens nog wel gesproken. Zo denkt Lowlands dat er mogelijk tijdens het festivals een extra coronatest moet worden gedaan. De organisatie meldt: „Een negatieve test is immers maar 40 uur geldig. Dat betekent volgens de huidige regels dat je op Lowlands tussentijds getest moet worden als je niet volledig beschermd bent.”