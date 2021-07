Grapperhaus laat onafhankelijk onderzoek doen naar beveiliging Peter R. de Vries

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Demissionair van Justitie Ferd Grapperhaus heeft daar om gevraagd. Tjibbe Joustra, eerder voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zal het onderzoek uitvoeren. Hij moet de feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist verzamelen. De Vries werd al langer bedreigd.

Grapperhaus wil dat „volledig zicht is op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is”. De precieze onderzoeksvraag wordt nog uitgewerkt en waarschijnlijk binnen een of twee weken gedeeld met de Tweede Kamer. De minister hoopt dat Joustra in september zijn bevindingen kan melden.



Onderzoek naar beveiliging

Op dit moment loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek, naar twee verdachten. Dit onderzoek staat daar los van, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. De onderzoeken mogen „op geen enkele wijze met elkaar interfereren”. Er is al overleg geweest met justitie, politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Wel worden de bevindingen gebruikt als aanvulling op een onderzoek van een speciaal adviescollege naar het stelsel van bewaken en beveiligen in Nederland, onder leiding van voormalig topambtenaar Gert-Jan Bos. Ook dat hoopt de minister in september te krijgen.

Vorige week dinsdag werd Peter R. De Vries neergeschoten in Amsterdam. Hij was net te gast geweest in het televisieprogramma RTL Boulevard. Voor zover bekend werd De Vries niet streng beveiligd, ondanks bedreigingen jegens hem. Bij andere misdaadjournalisten is dat wel het geval,. Bronnen zeggen dat hij dat mogelijk zelf weigerde, maar of dat klopt is niet duidelijk.



Geen update toestand Peter R. de Vries

Tot op heden is er nog geen update over de toestand van Peter R. de Vries. Datzelfde zeiden zijn kinderen, die onlangs tijdens Tijd voor MAX aan het woord kwamen. Ze hadden een videoboodschap opgenomen. „Daarover is nog heel veel onzeker en daar kunnen we dus ook nog niet zo heel veel over vertellen”, zei dochter Kelly over de medische toestand van haar vader. In haar dankwoord stond Kelly ook stil bij het „fantastische werk” dat doktoren en verpleegkundigen voor de misdaadjournalist leveren. Ze zegt dat haar vader in zeer goede handen is.

