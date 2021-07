Gaan we de coronablaastest wel gebruiken? GGD onderzoekt bruikbaarheid

Herinner je het nog, de coronablaastest? Even blazen en binnen een paar minuten zou het apparaat weten of je corona hebt of niet. Begin dit jaar probeerde demissionair zorgminister Hugo de Jonge er nog eentje uit. Het is nog de vraag of we deze blaastest in Nederland ook echt gaan gebruiken, de mogelijkheid wordt in elk geval onderzocht door de koepel van de GGD’en.

Volgens de Volkskrant loopt het hele project uit op een fiasco, en sneuvelen de tests deze week nog. Maar zowel het miniserie van Volksgezondheid als de GGD zeggen dat dat nog niet zeker is. Op het moment werkt de GGD aan een onderzoek naar de tests, voordat dat is afgerond doet het ministerie geen uitspraken over de bruikbaarheid.



„We zijn het nog aan het voorbereiden om deze testmethode in te kunnen zetten. In de fase waar we nu zitten verzamelen we nog data om vervolgens te verwerken in een adviesrapport dat wordt voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid”, zegt een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR. „Uiteindelijk zal het ministerie een besluit nemen over de inzet van deze ademtests.” Het ministerie zegt in afwachting te zijn van een „robuuste verificatie”, en daar niet voor niets om gevraagd te hebben.

Vandaag schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met betrokkenen en documenten die in handen zijn van de krant, dat de ademtestapparaten niet goed werken in de praktijk. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 1800 apparaten besteld, ter waarde van miljoenen tot tientallen miljoenen euro’s. Het ministerie kan echter niet bevestigen of zij zo’n grote bestelling hebben gedaan. Of de meeste in de opslag staan, zoals de krant meldt, kan de GGD GHOR evenmin bevestigen of ontkennen.

Drie locaties doen proeven met de ademtest, meldt de GGD-koepel. „Er wordt dubbel gedraaid, dus er worden bij mensen ook nog steeds PCR-testen afgenomen. Met enkel een ademtest wordt nog niet volstaan”, aldus de woordvoerster.

Half april ging de brancheorganisatie er nog van uit dat de ademtest in het tweede kwartaal op zo’n 65 locaties ingevoerd zou worden. De test is ook enige tijd gebruikt in Amsterdam, maar werd vervolgens weer uit de roulatie gehaald wegens twijfels over de betrouwbaarheid. Dat is niet de uitkomst waarop was gehoopt, zegt het ministerie nu. „Het gaat niet zoals we graag willen.”

Zolang de betrouwbaarheid van de test onzeker is, wordt hij niet ingezet, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Ook niet voor bijvoorbeeld Testen voor Toegang.